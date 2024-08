"El momento más duro fue cuando le conté a mi familia": joven víctima de bullying

Miguel Ángel Acosta tenía 12 años cuando empezó a sentir el bullying de algunos de sus compañeros , lo molestaban escondiéndole la cartuchera, la maleta y burlándose de su cuerpo. Cursaba séptimo grado y no entendía lo que estaba pasando.

En entrevista con Noticias Caracol Ahora, Miguel Ángel contó parte de su historia.

Relató cómo fueron esos años de matoneo en un colegio del occidente de Bogotá, del cual tuvo que salir tras dos años consecutivos maltratos por parte de quienes consideró como amigos: "Fue una etapa muy complicada. No eran todos, algunos compañeros me ayudaban y me defendían, pero éramos varios a quienes nos matoneaban".

Dijo que durante grado séptimo, octavo y parte de noveno no sabía lo que sería de su día a día: "Tenía miedo desde las seis de la mañana hasta el mediodía, del qué iba a pasar conmigo".

Asimismo, explicó que el mayor miedo que tenía era de contarle lo que sucedía a sus papás, pues temía que no lo apoyaran: "A mis amigos, cuando contaban en sus casas lo que pasaba, sus papás les decían que tenían que volverse más machitos, o responderles los golpes a sus victimarios".

Uno de los momentos más difíciles, relata Miguel Ángel, fue cuando le reveló a sus papás la situación: "Estábamos almorzando y exploté, no aguanté más, ellos me preguntaban por mi ansiedad, por mis bajas calificaciones, mi bajo rendimiento académico. Fue un momento difícil para ellos, pero conté con su apoyo, cosa que no lo tienen todos los niños que sufren de bullying".

Además, aseveró que luego de cambiar de colegio su rendimiento académico mejoró, también por la ayuda de su familia y de un docente que le enseñó el amor por la educación: "Esa experiencia me convenció para ser profesor, estudié licenciatura en Ciencias Sociales y desde mi rol puedo ver a los estudiantes y prevenir casos de matoneo".

