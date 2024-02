Se casaron a los 80 años, tras 6 meses de noviazgo: un amor que inspira en San Valentín

José Senen Valencia y Matilde Arango González viven en la Fundación Betsabé Arbeláez, ubicada en Santa Rosa de Cabal, municipio de Risaralda. Fue allí donde nació su historia de amor y, tras seis meses de noviazgo, se dieron el sí en el altar a la edad de 80 años.



En el Día de San Valentín, la tierna pareja habló con Caracol Ahora sobre el secreto de su amor y les dio un consejo a los jóvenes que planean compartir su vida con otra persona.

Matilde contó que al empezar la relación con José, “él me miraba y me decía que si lo quería, yo dije que sí lo quería con la condición que no me diera mal trato a mí, porque yo lo quiero mucho a él y yo nunca le he traicionado con alguien porque no se puede”.

Por su parte, este tierno esposo confesó que se enamoró de ella porque es “muy noble, de muy buenos sentimientos, y eso fue lo que me hizo contraer matrimonio”.

Sobre el noviazgo, Matilde reconoció que “todo ha cambiado” a cómo eran las relaciones en su época. “Antes era en el medio del papá y la mamá para que no fuera uno a tener nada en ese momento”, detalló.

Por su parte, José admitió que nunca quiso tener una relación seria, pero "aquí me vine a enamorar de ella”.

Y entonces llegó la hora de casarse. “Cuando nos hicimos novios, como a los seis meses yo le propuse matrimonio y ella me aceptó y yo también la acepté ahí”, contó este enamorado.

Pero la historia de amor no se hubiera hecho realidad sin la ayuda de los trabajadores de la Fundación Betsabé Arbeláez. Regina Rojas, su directora, aseguró que a todos “nos alegró mucho que ellos pensaran en eso y nosotros poder impulsarlos. A todos nos entusiasmó mucho que ellos se casaran, celebrarlo, fue algo nuevo y lo hicimos de corazón. Mejor dicho, para nosotros fue una experiencia muy agradable poder celebrar el primer matrimonio que hemos celebrado acá en el hogar”.

Agregó que “Matilde es una persona muy linda, es toda una dama, y nos pareció muy lindo hablar de matrimonio con ellos. Y ya que ellos le pusieron entusiasmo, pues ¿cómo los íbamos a dejar solos? Inmediatamente organizamos todo lo pertinente para hacer una boda bonita y nos pusimos de acuerdo en que eso era digno de celebrarlo y merecía todo el acompañamiento y despliegue que pudiéramos hacer referente a la boda de ellos dos”.

Reiteró que a los funcionarios de la fundación “nos pareció muy simpático y muy agradable que se casaran. Yo pienso que el común de las personas acá nos entusiasmamos, como que de verdad fueran nuestros papás, nuestros parientes, lo que sea. Todos lo disfrutamos, ayudarlos a casarse, a hacerles todas las cosas que hubiera que hacerles. Creo que les hicimos un buen acompañamiento”.

José destaca que, junto a su esposa, en el hogar “hemos pasado muy bien, gracias a Dios. Y aquí vivimos muy bueno porque aquí no nos falta nada, buena comidita, la buena dormida, el arreglito de ropa, todo a las mil maravillas”.



¿Qué es lo que más le gusta de doña Matilde?

“Todo. Ella es de muy buenos sentimientos, muy humilde, muy seriecita, mejor dicho, todo marcha a las mil maravillas con ella”, afirma José.

¿A doña Matilde qué le gusta de don José?

“A mí me gusta su forma de ser conmigo. Por el momento no hemos tenido ningún disgusto en los días que llevamos de casados”, sostiene Matilde.

Su esposo, por su parte, recordó que “el amor no tiene edad”, y junto a su pareja les dio “un consejo a los jóvenes: Cuando piensen casarse, que sepan qué es lo que van a hacer y que verdaderamente, si se van a casar, es porque quieren a la novia y que se sienten capaces de manejarse bien con ella”.