Noticias Caracol
Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
ECONOMÍA  / Lotería de Boyacá hoy, sábado 23 de agosto: números ganadores de esta noche y resultados en vivo

Lotería de Boyacá hoy, sábado 23 de agosto: números ganadores de esta noche y resultados en vivo

Siga en vivo la transmisión de la Lotería de Boyacá este sábado 23 de agosto. ¿Fue un afortunado ganador?

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: agosto 23, 2025 11:21 p. m.
Lotería de Boyacá hoy
Estos son los resultados de la Lotería de Boyacá hoy -
Foto: Lotería de Boyacá y Getty

Este sábado, 23 de agosto de 2025, se llevará a cabo el sorteo número 4586 de la Lotería de Boyacá, uno de los juegos de azar con mayor tradición en Colombia. Cada edición representa una nueva oportunidad para los apostadores que sueñan con ganar alguno de los millonarios premios que ofrece esta lotería respaldada por décadas de credibilidad.

Como es habitual, la transmisión oficial del sorteo será realizada por Canal Trece y podrá seguirse en vivo a través de las plataformas digitales de la Lotería, como Facebook Live y YouTube. La jornada también coincidirá con otros sorteos relevantes, entre ellos Baloto, Revancha y la Lotería del Cauca.

Lotería de Boyacá: números ganadores hoy, 23 de agosto

  • Números ganadores: 3628
  • Serie: 059

¿Cómo jugar la Lotería de Boyacá?

Para participar, los interesados deben adquirir un billete de $20.000, el cual se divide en cuatro fracciones de $5.000 cada una. Estos billetes pueden conseguirse tanto en puntos de venta físicos autorizados como en plataformas digitales como Loti y LottiRed.

Si opta por un billete físico, asegúrese de conservarlo en buen estado. Su deterioro, alteración o pérdida imposibilita el cobro de cualquier premio.

Puntos de venta físicos

  • Baloto
  • Gana
  • Máquinas Sipaga
  • Paga Todo (en Bogotá)
  • Red JER (en Boyacá y Amazonas)
  • Puntos Codesa (en Cali)
  • Locales de La 14

¿Prefiere jugar en línea? Siga estos pasos:

  1. Ingrese al portal oficial de la Lotería de Boyacá.
  2. Elija una plataforma habilitada (Loti o LottiRed).
  3. Seleccione el número y serie de su preferencia o permita que el sistema lo asigne aleatoriamente.
  4. Indique cuántas fracciones desea adquirir.
  5. Realice el pago con los medios disponibles en la plataforma.

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar un premio?

De acuerdo con la legislación vigente y lo dispuesto por la Corte Constitucional, los ganadores tienen un año contado a partir de la fecha del sorteo para hacer efectivo el cobro de su premio. Pasado ese plazo, el derecho a reclamar el dinero queda extinguido.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL
NOTICIAS CARACOL DIGITAL

