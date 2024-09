A mujer la drogaron y robaron en un bus, en ruta Medellín - La Ceja: vea a los ladrones

Una mujer que tomó un bus que cubría la ruta Medellín - La Ceja, en el departamento de Antioquia, denunció haber sido víctima de robo, el cual quedó en video. Compartió que no se trató de un ladrón, sino de al menos siete delincuentes que se organizaron para hurtarla.

Le contó al medio Mi Oriente, citado por El Colombiano, que todo comenzó cuando pasó la estación Exposiciones. Según su relato, allí se subió una adulta mayor que se sentó a su lado. Dijo que minutos después empezó a sentir mareo y confusión.

“Al principio no sospeché nada, era una mujer mayor y no imaginé que algo raro estuviera sucediendo. Cuando me acerqué a mi destino, me levanté para avisarle al conductor, pero en ese momento varias personas también se pusieron de pie, lo que creo que fue parte de una estrategia para distraerme”, reveló la víctima.

En video quedó registrado el momento en el que una mujer fue víctima de los ladrones en un bus que cubría la ruta Medellín-La Ceja.



Según la denunciante, al menos siete personas participaron en el hecho. pic.twitter.com/uuGG8DCAnN — MiOriente (@MiOriente) September 23, 2024

Robo quedó en video

Cuando intentó bajarse del bus, un hombre se le atravesó y le dijo que también iba a descender. Luego, otro sujeto comenzó a empujar el bolso que llevaba la víctima de robo, para acercarlo a otro de los delincuentes, quien se encargó de abrirlo.

Ya con mareo y gran confusión, la víctima le insistió al conductor que la dejara bajar. Cuando lo logró, notó que “ya no tenía mi celular, mi billetera”.

Cree que por lo menos siete personas la robaron en tiempo récord y espera que las autoridades puedan dar con los ladrones, pues quedaron plenamente identificados en un video grabado por la cámara de seguridad del bus.

La ciudadana interpuso la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y espera que se dé con los responsables.

