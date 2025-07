Hipótesis de muerte de familia bogotana en San Andrés: familiar detalla cómo los encontró; "Desnuda"

¿Cómo murieron? Esa es la duda principal que permanece activa en el caso de una familia bogotana que fue encontrada muerta dentro de su habitación en un hotel de San Andrés. El comandante de la Policía de la isla, James Totena Girón, indicó que el informe preliminar reveló que fueron tres fallecidos, dos mayores de edad, y un menor de cuatro años que era el hijo de la pareja.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El hecho ocurrió dentro del alojamiento Portobelo Convention, un hospedaje ubicado en la zona turística de San Andrés, a menos de 50 metros del mar. De acuerdo con el coronel, las autoridades fueron alertadas de las muertes la mañana del viernes 11 de julio por el hotel. Tras el aviso, "se remitió de manera inmediata personal del modelo del servicio de policía orientado a las personas y los territorios a que llegaran a estas instalaciones con el fin de verificar la información suministrada”.

El comandante Totena puntualizó que, al momento de la llegada de los organismos de emergencia, el CTI de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, se encontró a la familia sin signos vitales. La primera inspección de los cadáveres señaló que no habría sido una muerte violenta y que los cuerpos ni la habitación tenían signos de lo mismo. Por lo pronto, los tres fallecidos fueron enviados a Medicina Legal donde se les adelantó una autopsia para determinar las causas exactas de la muerte.



¿Cuáles son las hipótesis de la muerte de la familia bogotana en hotel de San Andrés?

La escena fue acordonada, los cuerpos evaluados y los actos urgentes del hecho quedaron a manos de la Fiscalía. Mientras se llevan a cabo las patologías correspondientes y la recolección de material probatorio, que incluye entrevistas a los allegados, testigos y revisión de cámaras de seguridad, se siguen conociendo nuevos detalles de cómo habría sucedido el repentino fallecimiento.

Publicidad

Al respecto, y de forma preliminar, el comandante del Departamento de Policía San Andrés, Providencia y Santa Catalina compartió la primera hipótesis en el caso. En entrevista con Blu Radio, Totena reveló que se adelantó una necropsia a los cuerpos y señaló que la posible causa de la familia sería de una intoxicación.

"Trasladados los cuerpos a Medicina Legal, donde se les adelantó la necropsia en la que de manera preliminar se determina una intoxicación de forma genérica. Ya están pendientes por exámenes de patología para identificar efectivamente cuál fue la causa de la muerte, la cual no se ha definido", aclaró el coronel, quien precisó que ya se identificaron a las víctimas como: Tito Nelson Martínez Hernández, Viviana Andrea Canro Zuluaga y Kevin Mathías Martínez Canro, de cuatro años.

Publicidad

Este lunes 14 de julio, el comandante James Evelio Totena reiteró que, hasta el momento, se descartó la intervención de terceros en la muerte y que no había signos de violencia en sus cuerpos. Así lo expresó en diálogo nuevamente en la emisora mencionada en el programa "Mañana Blu", donde además confirmó que uno de los fallecidos se habría movido antes de morir.

El último detalle, según reveló el coronel, reveló que uno de los familiares "alcanzó a llegar hasta el baño y ahí hubo un vómito”. Esta versión mantiene la hipótesis de una intoxicación, la cual "puede ser por vía aérea o por ingesta. Al no haber señales de violencia, esta es la hipótesis más razonable por ahora, pero será Medicina Legal quien determine la causa exacta".



Así fue hallada la familia bogotana muerta: padre de una de las víctimas revela detalles

Las circunstancias en las que fue hallada la familia bogotana sin vida dentro de un hotel en San Andrés siguen siendo confusas y desconcertantes. Orlando Canro, padre de una de las víctimas, habló con Noticias Caracol y reveló cómo descubrió los cuerpos de su hija, su yerno y su nieto. En su testimonio también habla la hipótesis que tiene sobre el fallecimiento que califica como "asesinato".

Todo comenzó la mañana del viernes, cuando Canro intentó repetir un gesto familiar: llevar dos tintos a la habitación, como su hija lo había hecho el día anterior. Pero esta vez, algo no estaba bien. “Golpeé varias veces y no me abrieron. Entonces los llamé por teléfono y tampoco contestaron. Ya me preocupé”, relató. Buscó a su esposa, quien también estaba en el viaje, y regresaron juntos al cuarto para insistir, sin obtener respuesta. “Nos cansamos de golpear y no nos abrieron. Timbramos, llamamos por teléfono y nada”.

Desesperado, bajó a recepción para pedir una llave de servicio. Aunque al principio se negaron, su estado de angustia hizo que enviaran a una empleada del aseo. Al abrir la puerta, se encontró con una imagen imposible de olvidar. “Desafortunadamente, como dice el dicho, yo presencié la escena de primeras. Entré y vi el hallazgo de mi hija en el piso, totalmente desnudita”, contó. Rápidamente la cubrió con una cobija, intentando protegerla de la mirada de su madre, que entraba justo detrás.

Publicidad

“Entró en pánico al ver a nuestra hija, y miró hacia la cama y estaba mi nietecito con el papá acostaditos”, narró. Aquella escena, para Canro, no tiene sentido. “Esa es la extrañeza que yo quiero que salga a flote en esta situación, porque para mí fue muy extraña esa muerte”.

El padre rechaza que haya sido una riña o un envenenamiento, como se ha sugerido. Su observación directa lo lleva a pensar en otra posibilidad. “Yo, que vi la presencia de mis familiares, los vi como totalmente dormidos”, dijo. Por eso insiste en que algo en la habitación los afectó. “Para mí fue como una intoxicación o algo en esa habitación, algún gas o algo”, afirmó. “Esto fue un asesinato con algún gas o alguna sustancia que había en esa habitación”.

Publicidad

Más allá de las hipótesis, el testimonio de Canro está marcado por el dolor profundo de perder a su hija. “Dios mío, me siento tan triste. Ella era lo más lindo, hermosa”, dijo. La recuerda como una mujer generosa, atenta a los detalles y profundamente cercana a su familia. “Cualquier detalle, siempre estaba con sus detallitos, con sus paseos. Este fue el último paseo que creo que tendremos”.

Su hija era estilista y tenía un salón de belleza que atendía con su hija mayor, quien no viajó por quedarse trabajando. “Hicimos el paseo nosotros solos”, contó. El yerno, padre del menor, trabajaba como conductor de una buseta escolar: “Él tenía una buseta tipo Jairo Van, con la cual transportaba niños de colegios”.

LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.