Él es Jesse Wiseman, señalado feminicida de Laura Lopera: podría estar en Guatemala

No para la búsqueda del ciudadano canadiense señalado de asesinar a Laura Lopera, de 21 años, y abandonar su cuerpo en una maleta. El hecho sigue generando consternación entre los habitantes de Medellín y Colombia entera.



En las últimas horas se conoció una foto del canadiense señalado de la desaparición y muerte de Laura Lopera. La imagen de Jesse Wiseman ya circula en las redes y autoridades lo buscan dentro y fuera de Colombia.

El sospechoso del asesinato de Laura Lopera salió desde Rionegro hasta Bogotá y de la capital colombiana viajó a Guatemala, según las autoridades.

Chats entre el hermano de Laura Lopera y el ciudadano canadiense evidencian el desespero de la familia, que durante días trató de armar un rompecabezas de pistas ante las reiteradas veces que el presunto victimario negó estar con la joven.

Conversación de Jesse Wiseman con el hermano de Laura Lopera

La siguiente es una conversación que sostuvieron -vía WhatsApp- Jesse Wiseman y Juan Manuel Lopera, el hermano de Laura, ante la desaparición de la joven:

Hermano de Laura: Hola Jess, hablas con Juan. Disculpa, ¿Laura está contigo?

Jesse Wiseman: Hola Juan, estoy de compras. Ella salió hoy mañana, antes de yo (sic).

Hermano de Laura: ¿Salió hoy de tu casa?

Jesse Wiseman: Sí.

Hermano de Laura: ¿Y sabes para dónde? ¿Ella tiene celular?

Jesse Wiseman: No, pensé a casa, pero no sé. No tiene celular aún.

El canadiense no volvió a responder los mensajes y fue ahí donde todas las alarmas se encendieron.



“Nos dio la curiosidad de que un amigo de ella la trajo (al lugar de los hechos) y ahí nos dimos cuenta de la verdad de lo que había pasado", contó Juan Manuel, hermano de Laura Lopera, sobre cómo descubrieron el cuerpo en un casa del barrio Boston, en Medellín.

El canadiense Jesse Wiseman abandonó el país y, según las autoridades, estaría en Centroamérica. En las próximas horas se espera emitir la orden de captura con circular azul de Interpol.

“No permitimos que sigan existiendo este tipo de violencias contra las mujeres en contexto de turismo. El alcalde ha estado al frente de este caso y, con la Secretaría de Seguridad, estamos muy articulados para que no vuelva a suceder y para capturar a los responsables”, aseveró Valeria Molina, secretaria de la mujer de Medellín.

El caso de Laura Lopera duele al igual que otros dos feminicidios registrados en Medellín en lo corrido del año 2024. Por tal razón, la Policía inició campañas a través de la patrulla púrpura en zonas como el Parque Lleras, donde mayores extranjeros llegan.

El cuerpo de Laura Lopera permanece en Medicina Legal y sería entregado en las próximas horas a sus familiares.