La razón por la que dejaron libre a ciudadano chino hallado en Medellín con menor de edad

Un ciudadano chino de 42 años, identificado como Zhan Liu, fue dejado en libertad luego de ser hallado con una menor de 14 años en un apartamento de El Poblado, en Medellín, el pasado miércoles 17 de abril en horas de la noche.



Según la defensa del extranjero, su cliente fue engañado por la adolescente, quien le aseguró que era mayor de edad e, incluso, le mostró una cédula falsa. Por otro lado, el hombre dijo que no entendía español, algo que desvirtuó Manuel Villa, secretario de Seguridad.

"¿Cómo es posible que cuando llegamos a la casa donde está este ciudadano chino, el policía le habla, el ciudadano chino le responde y cuando ya se va a proceder con la captura, se hace el que no sabe español y eso entonces termina siendo un problema? ¿Cómo es posible que por un documento falso este ciudadano chino se venga a excusar que es que él no sabía?", manifestó.

La menor de edad, que fue aprehendida por uso de documento público falso, quedó en libertad, así como una mujer de 21 años a la que señalaron de inducción a la prostitución. Todos quedaron vinculados al proceso.

Alcalde Federico Gutiérrez se pronuncia

“Yo no quiero que esos depravados sigan viniendo a la ciudad, y el mensaje es muy claro también”, manifestó el mandatario de Medellín.

“Créanme que, inclusive, ese proceso continúa; no significa que porque no haya tenido medida de aseguramiento que le haya dictado la justicia es que entonces no hay nada. No, el proceso sigue”, agregó.

Gutiérrez ha buscado mecanismos para que extranjeros que visitan Medellín con el fin de hacer el mal llamado turismo sexual no puedan ni siquiera abordar un avión para llegar a la ciudad.



“Ya estamos trabajando en esto, que cualquier ciudadano americano que haya sido en algún momento judicializado o investigado por pederastia, o por abusos sexuales, o relacionados con casos sexuales, casi que ni siquiera lo dejen montar al avión, que lo devuelvan desde la puerta del avión desde Estados Unidos y que no pueda llegar acá. Pero también hemos pedido que con Migración se tenga esa base de datos y que se le impida la entrada al país a todas estas personas que vienen a hacer daño”, dijo.

Esto, luego de que el estadounidense Timothy Alan Livingston, a quien hallaron en un hotel de El Poblado con dos niñas de 12 y 13 años, quedara libre y abandonara el país.



La Fiscalía General de la Nación consiguió una orden de captura contra el extranjero de 36 años, que esperan sea extraditado a Colombia.