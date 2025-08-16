Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TRUMP Y PUTIN
DIEGO CADENA
AVIONETA EN MEDELLÍN
ALFREDO SAADE
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Pico y placa en Bogotá del 19 al 22 de agosto: estos son los carros que podrán circular en la ciudad

Pico y placa en Bogotá del 19 al 22 de agosto: estos son los carros que podrán circular en la ciudad

Tenga en cuenta las restricciones impuestas para la semana entrante, tras el puente festivo de agosto.

Pico y placa Bogotá
Getty Images
Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
|
Actualizado: agosto 16, 2025 03:30 p. m.

La ciudad de Bogotá sigue aplicando la medida de pico y placa para vehículos particulares, con el propósito principal de controlar el flujo vehicular y mejorar la movilidad urbana. Esta regulación, implementada por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), es clave para organizar el tránsito en la capital y su programación se encuentra disponible en el portal oficial Bogota.gov.co. Para la semana comprendida entre el 19 y el 22 de agosto de 2025, es esencial que los conductores conozcan con precisión los días y placas restringidas.

Horarios y lineamientos generales:

La medida rige de lunes a viernes, en el horario comprendido entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m.. Es importante tener en cuenta que no se aplica los fines de semana ni los días festivos, lo que permite la libre circulación de todos los vehículos en esas fechas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

El sistema de rotación se fundamenta en el último dígito de la placa de los vehículos, alternando entre días pares e impares para determinar qué vehículos pueden circular:

  • En los días impares, la circulación está permitida para los vehículos particulares cuyas placas terminan en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • En los días pares, la restricción se aplica de manera que pueden circular los vehículos particulares con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Es importante tener presente que esta programación es válida únicamente para vehículos particulares que circulan dentro del perímetro urbano de Bogotá.

Pico y placa del 19 al 22 de agosto de 2025 en Bogotá

Día y fechaTipo de día (par/impar)Placas permitidas a circular
Martes, 19 de agostoimparterminadas en 1, 2, 3, 4 y 5
Miércoles, 20 de agostoparterminadas en 6, 7, 8, 9 y 0
Jueves, 21 de agostoimparterminadas en 1, 2, 3, 4 y 5
Viernes, 22 de agostoparterminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Multas por incumplir pico y placa en Bogotá

En Bogotá, incumplir la medida de pico y placa puede resultar costoso. Para el año 2025, la multa establecida por transitar en horarios o días restringidos asciende a $604.100. Esta sanción corresponde al código C14 del Código Nacional de Tránsito, que penaliza a quienes circulan por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente.

Últimas Noticias

  1. Valeria Afanador, niña desaparecida en Cajicá.
    Valeria Afanador, niña desaparecida en Cajicá.
    Bomberos

    Padres de Valeria Afanador hablan tras extraña desaparición en Cajicá: "Que nos la entregue"

  2. Basuras en Bogotá.jpg
    "Estos comportamientos son inaceptables. El sistema de basuras de Bogotá tiene fallas que debemos resolver, pero nada justifica estos comportamientos que atentan directamente contra nuestra ciudad." comentó Carlos Fernando Galán en X
    Colprensa / X: CarlosFGalan

    "El sistema de basuras de Bogotá tiene fallas, pero nada justifica estos comportamientos": Galán

Ad emás del comparendo económico, el vehículo infractor será inmovilizado, lo que implica costos adicionales por grúa y parqueadero, además de la pérdida de tiempo y trámites para recuperar el automotor. La medida aplica de lunes a viernes, entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m., y se basa en el último dígito de la placa del vehículo: los días impares circulan placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5; los días pares, las terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Publicidad

Para quienes necesiten movilizarse sin restricciones, existe la opción del Pico y Placa Solidario, un permiso que puede adquirirse por día, mes o semestre. Este sistema busca ofrecer alternativas legales de circulación, mientras se promueve la reducción del tráfico y la mejora de la calidad del aire en la ciudad.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL
NOTICIAS CARACOL DIGITAL
JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Pico y placa

Bogotá