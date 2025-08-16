Carlos Ramón González: escándalo por residencia en Nicaragua y testigos que lo enredan en caso Ungrd

En una polémica se convirtió el caso de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), involucrado en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd), por el cual hoy es investigado y hasta solo hace unos días se desconocía su paradero, en medio de las audiencias que se adelantan en su contra.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Se conoció que el exdirector del Dapre viajó a Nicaragua en noviembre de 2024, cuando los coletazos judiciales del expediente de la Ungrd empezaban a tocarlo y su nombre rondaba en los testimonios de los testigos del caso como un articulador de la estrategia para favorecer a algunos parlamentarios con el objetivo de que los proyectos del Ejecutivo tuvieran un tránsito exitoso en el Congreso.

Incluso, desde el pasado 3 de julio, el Tribunal Superior de Bogotá emitió una orden de captura contra González, de 66 años, y además dispuso su "detención preventiva en establecimiento carcelario por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y peculado por apropiación en favor de terceros".

Publicidad

El escándalo deriva en que, al parecer, el exfuncionario renovó su residencia en Nicaragua con la ayuda del Ejecutivo, pese al proceso en su contra. Luego de esta situación, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, solicitó “formalmente a la Fiscalía General de la Nación, iniciar los trámites de extradición del exdirector de Dapre desde Nicaragua".

"El pedido de extradición se fundamenta en el Tratado vigente entre Colombia y Nicaragua, suscrito en Managua el 25 de marzo de 1929. El Gobierno colombiano ha expresado su interés en que se cumplan las decisiones judiciales, especialmente en casos relacionados con corrupción, respetando las garantías procesales y la presunción de inocencia", añade el texto.

Publicidad

Por su parte, el presidente Gustavo Petro dijo que pedirá a Nicaragua la entrega de Carlos Ramón González. "La justicia colombiana requiere a Carlos Ramón González y se solicitará al Gobierno nicaragüense que sea entregado a ella, si es residente en ese país", escribió el mandatario tras conocerse que el exfuncionario renovó su residencia nicaragüense con ayuda de la embajada de Colombia en Managua.



¿Cuáles son los señalamientos contra Carlos Ramón González?

Carlos Ramón González apareció por primera vez en el escándalo judicial de la Ungrd luego de ser incluido en la matriz de colaboración de Olmedo López. Según el testigo e implicado, González asistió a reuniones de alto nivel en la Casa de Nariño, donde se habría impartido la orden de intercambiar contratos con congresistas a cambio de votos para aprobar propuestas del Gobierno.

Estas órdenes se habrían dado en una serie de reuniones, denominadas "cónclaves" por López, que se llevaron a cabo a partir del 27 de noviembre de 2023. En palabras de Olmedo López, un cónclave es una reunión en la que "varios altos funcionarios del gobierno, entre ellos ministros, reunidos en un acuerdo preestablecido entre ellos en donde tomaron la decisión de que votos en el congreso de congresistas se conseguían a cambio de contratos y beneficios dirigidos para conseguir o leyes o cambios en ellas o temas de interés específicos de un ministro en su cartera".

López aseguró que en estas reuniones en la Casa de Nariño participaron "varios ministros dando órdenes" y señala entre los asistentes a los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, además del entonces director del Dapre, Carlos Ramón González.

A Carlos Ramón González se le señala de dar la orden de pagar 4.000 millones de pesos a los presidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle, a cambio de su apoyo a las propuestas del Gobierno. Este dinero, según el informe, fue inicialmente aportado por un prestamista y posteriormente cubierto con el contrato de los 40 carrotanques para La Guajira.

Publicidad

La exconsejera para las regiones, Sandra Ortiz, habría sido la encargada de entregar el dinero a Iván Name. En entrevista con Noticias Caracol, Ortiz afirmó: "A mí me dieron una instrucción en Presidencia, me la dio Carlos Ramón. Nosotros veníamos trabajando muy fuerte, acercar la presidencia del senado al gobierno. Carlos Ramón me dio la instrucción, me dijo: vamos a hacer una tarea, tratemos de acercar al presidente del senado".

Los testimonios de Olmedo López y Sandra Ortiz son la columna vertebral de los señalamientos que hoy tienen a Carlos Ramón González respondiendo ante la justicia.

Publicidad

NOTICIAS CARACOL