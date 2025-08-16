Padres de Valeria Afanador hablan tras extraña desaparición en Cajicá: "Que nos la entregue"

Vestidos de blanco, con globos, pancartas y fotos, centenares de personas caminaron este sábado por las principales calles del municipio de Cajicá, en Cundinamarca, para pedir la ubicación de Valeria Afanador, la niña de 10 años que desapareció en extrañas circunstancias el pasado 12 de agosto, cuando salía de su colegio, el Gimnasio Campestre Los Laureles.

La primera versión apuntaba que la menor, quien tiene síndrome de Down, se habría perdido cerca del río Frío, por eso los organismos de rescate se dirigieron a ese lugar para realizar su búsqueda; sin embargo, estos recorridos por la zona han sido infructuosos y no se tiene razón de la niña.

Ante estas circunstancias, la comunidad de Cajicá pidió por la ubicación de la niña, para que este de nuevo con sus padres y tres hermanos, quienes encabezaron la marcha por ese municipio. “Te estamos esperando”, gritaban durante la manifestación.

Álvaro Farfán, delegado departamental del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, señaló que las cámaras de seguridad del colegio y sus alrededores han sido revisadas; sin embargo, el recorrido de Valeria después de salir del gimnasio campestre es desconocido. La hipótesis de una posible caída al río Frío podría ser descartada debido a que este cuerpo de agua no es caudaloso ni tiene niveles elevados.



Hablaron la mamá y el papá de Valeria Afanador

De hecho, las autoridades están enfocándose en la búsqueda en otras partes de las instalaciones del colegio y en las zonas boscosas que rodean la institución, pues hay muchas dudas sobre cómo una niña de 10 años pudo haber salido de la institución. El día de la desaparición, Valeria vestía su uniforme escolar. La cámara de seguridad que registró su último rastro logró captar el momento en el que ella se encontraba jugando con una pelota y, de acuerdo con imágenes de una cámara de seguridad, su último rastro fue cuando jugaba con una pelota y se dirigió hacia unos arbustos que colindan con unas rejas.

Desde ese momento se desconoce su paradero y se notificó la desaparición hacia 10:45 de la mañana. Por información que ayude a ubicar a la niña, las autoridades están ofreciendo 50 millones de pesos como recompensa. La búsqueda de la menor también ha desplazado elementos de la Policía y organismos de rescate a municipios aledaños como Cajicá, Zipaquirá, Tenjo y Tabio.

Manuel Afanador y Luisa Cárdenas, padres de la niña y quienes lideraron la marcha, elevaron su clamor por el pronto regreso de la menor. “La persona que vea a Valeria, si la ven deambulando, comuníquense con las líneas de emergencia para que nosotros podamos recuperarla”, pidió este papá.

Por su parte, Luisa dijo que “Valeria va a aparecer” y pidió “que la persona que la tenga nos la entregue”. Los organismos de rescate señalaron que la misión es encontrar a la menor y darle la atención necesaria. Para la búsqueda hay decenas de socorristas, caninos entrenados y drones.

