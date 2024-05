Según voleibolista trans excluida de torneo, tratamientos le impiden competir con hombres

Emiliana Castrillónenfrenta actualmente el partido más importante de su vida, participar del torneo de la liga departamental de Antioquia, pese a que el reglamento se lo impide por ser una deportista transgénero.

“Es discriminatoria porque están dejando a la observación como si no naces mujer, no juegas, o, si tienes que nacer hombre, juegas con hombres. Pero tu papelería y tu identidad no importa en este momento. Aquí lo que importa es que hayas nacido hombre o hayas nacido mujer”, manifiesta Emiliana.

Sin embargo, el comunicado de la Liga de Voleibol de Antioquia es claro y niega su participación, pues, según ellos, su condición de género la obliga a competir con hombres tras haber nacido como tal.

Emiliana dice que no comprende la decisión, pues ya completa nueve fechas compitiendo y, sin tapujos, revela que por someterse a tratamientos médicos hoy está en franca desventaja si compite con los hombres.

“Yo tomo hormonas que me generan directamente un bloqueo hormonal masculino y me genera directamente las hormonas femeninas en el cuerpo”, especifica Emiliana.

Abogados consultados aseguran que urge una regulación internacional en el deporte.

“A favor de que las personas transgénero puedan participar en las competiciones del género con el que ellos sienten o con el que se identifican, está el modelo constitucional, especialmente en su artículo 13, que invita a la igualación, es decir, a que el Estado propenda para que las personas especialmente vulnerables gocen de una igualdad efectiva. Sin embargo, en contra de que participen también hay otros motivos, por ejemplo, los derechos de las personas nacidas mujeres que se desempeñan dentro de su categoría y que estarían en una franja de desventaja biológica en las competencias”, explica el abogado Santiago Trespalacios.

La Federación Internacional de Voleibol ya ha reconocido anteriormente la inclusión de género en este deporte. Noticias Caracol se comunicó en repetidas ocasiones con la Liga Antioqueña de Voleibol, sin embargo desde allí no han dado respuesta.

Mientras tanto, Emiliana seguirá entrenando y, aunque por ahora no podrá competir, asegura que este es apenas el primer tiempo de un partido en el que todavía no suena el pitazo final.

