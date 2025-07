Fiscalía abre indagación por audios de Álvaro Leyva sobre supuesto plan de golpe de Estado a Petro

La Fiscalía General de la Nación abrió una indagación por los audios de Álvaro Leyva y el supuesto plan de golpe de Estado contra el presidente Gustavo Petro, que fue revelado por El País de España este fin de semana. Esta indagación estará en la Dirección Especializada contra la Corrupción, donde un fiscal realiza lo actos investigativos y órdenes a policía judicial que permitirán establecer el alcance de los hechos denunciados, y que se siguen denunciando y solicitando investigar.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En este sentido, a la indagación se anexará peticiones como la realizada por la vicepresidente de la república, Francia Márquez, quien solicitó a la Fiscalía adelantar las investigaciones judiciales que correspondan para aclarar lo sucedido. “Considero de la más alta importancia que el país conozca con prontitud la verdad de lo ocurrido. Por lo tanto, solicito sin demora, se adelanten las investigaciones judiciales a que haya lugar en aras de aclarar lo sucedido y de esa manera contribuir a mantener un orden justo”, indicó la vicepresidenta este martes.

El presidente Petro, por su parte, había indicado este domingo que "todas las personas que nombra allí, de las cuales yo no sé si lo que él cuenta es verdad o no, pues deben dar explicaciones y no solamente políticas públicas, sino ante la justicia". El jefe de Estado añadió que el actuar de Álvaro Leyva "no es más que una conspiración con el narcotráfico y con la extrema derecha aparentemente colombiana y norteamericana para derrocar el presidente del cambio en Colombia".



¿Qué decían los audios de Álvaro Leyva?

De acuerdo con los audios revelados por el medio europeo, Leyva habría pedido el apoyo de funcionarios del gobierno de Estados Unidos para sacar al presidente Petro del poder, y que lo reemplazara la vicepresidenta. Se habría reunido con el congresista republicano Mario Díaz-Balart y habría intentado acercarse al secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, para "ejercer presión internacional" contra Petro.

Publicidad

"Nos dijo que tenía todas las herramientas para ejecutar un plan y sacarlo. Su lugar lo ocuparía Francia Márquez. Contaba con evidencias de que Petro no podía seguir ejerciendo el cargo y que en caso de que esto saliera adelante, el presidente no tendría capacidad de respuesta. La ayuda de los americanos era muy importante", dijo una fuente anónima a El País.

El País también tuvo acceso a unas grabaciones en las que Leyva, que habla con alguien no identificado, se refiere a la crisis de seguridad y violencia en el país y del clima que se vive a menos de un año de las elecciones presidenciales de 2026, por lo que sugiere un "gran acuerdo nacional" en el que incluso estén el Eln y bandas criminales. También indica que Petro es un hombre "errático" y que tiene "problemas" con las drogas. "Hay que sacar ese tipo. Ese tipo presidiendo las elecciones... es que, además, el orden público se desbordó. Eso no puede suceder, sino con un gran acuerdo nacional, en donde tiene que estar, ELN, los del Clan del Golfo. (...) Yo he hablado con los gremios más importantes (...). Es que aquí han venido los del Clan del Golfo, una vaina muy jodida. Este país va al despeñadero”, se escucha en uno de los audios.

Publicidad

Noticia en desarrollo...