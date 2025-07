Así puede votar por su imitador favorito para la final de Yo Me Llamo: link y recomendaciones

La decima temporada de Yo me llamo llega a su recta final este martes, 1 de julio, y, como ya es tradición, el público colombiano tiene en sus manos la decisión más importante: escoger al ganador de este exitoso concurso de imitación musical. Luego de varios meses de competencia, en las que decenas de participantes lucharon por ocupar un lugar en la memoria de los televidentes con sus interpretaciones, solo quedan cuatro finalistas que aspiran al título del doble perfecto y un millonario premio. Le contamos como puede votar por su favorito.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El programa ya lleva varios meses al aire y en esta temporada contó con la presencia de artistas como Rey Ruiz, César Escola y la icónica Amparo Grisales como jurados. Las votaciones se habilitaron desde el pasado 27 de junio con la emisión del capítulo 115 y permanecerán activas hasta los instantes previos a la culminación del episodio final, que se transmite este martes.



¿Quiénes son los finalistas de esta temporada?

La batalla por el título de la voz gemela perfecta se ha reducido a un cuarteto de artistas que han logrado trascender la imitación para encarnar a distintas leyendas de la música. Los finalistas que se disputan la gloria en esta temporada de Yo Me Llamo son Luis Alfonso, Paquita la del Barrio, Gloria Estefan y Vicente Fernández. Los cuatro concursantes han dejado una huella imborrable en el programa, demostrando no solo una impresionante habilidad vocal, sino también respeto y comprensión por el legado musical de los artistas que representan. Esta noche competirán por la suma de 500 millones de pesos.



¿Cómo y dónde puedo votar?

La dinámica de la votación para la gran final es muy sencilla y accesible, solo debe seguir estos pasos:



Ingrese a https://www.caracoltv.com/yomellamo La plataforma le mostrará fotos de los cuatro finalistas y abajo de cada de uno un botón que dice 'Votar'. Seleccione su artista favorito Después de seleccionar 'Votar' el sistema le reflejará una ventana con la foto del artista para confirmar si está seguro de su decisión, al confirmar su voto quedará registrado.

Es de resaltar que usted puede votar más de una vez, los productores del programa habilitaron una segunda oportunidad para que demuestre aún más su apoyo al talento que quiere ver coronado como ganador. Una vez que haya completado el proceso del primer voto en la página, notará que aparecerá un mensaje en la pantalla, el cual invita a intensificar su apoyo: "Si tu primer voto te gustó, el segundo te gustará el doble. Para votar otra vez, regístrate aquí".

Para proceder, simplemente haga clic en el botón rojo que acompaña el mensaje. Será redirigido a una sección donde deberá ingresar algunos datos básicos. Lo principal es diligenciar su dirección de correo electrónico. Además, es fundamental que lea y acepte tanto el tratamiento de datos personales como los términos y condiciones del proceso de votación.

Publicidad

Una vez que haya proporcionado su correo y aceptado las condiciones, el sistema le enviará un código de verificación único. Este código es esencial para validar su segundo voto y lo recibirá directamente en la bandeja de entrada de su correo electrónico. En caso de no encontrarlo allí se recomienda revisar la carpeta de spam o correo no deseado. Una vez que tenga el número, regrese al portal de votación e ingréselo en el campo indicado. De esta forma se completa el proceso y el voto queda registrado.

Angélica Yelithssa Morales C.

NOTICIAS CARACOL.