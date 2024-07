Aumentó el consumo de agua en Bogotá durante días sin racionamiento: ¿se relajó la gente?

Hay alerta en Bogotá por cuenta del aumento del consumo de agua en los últimos días. Esa advertencia la realizó Natasha Avendaño, la gerente del acueducto de la capital del país. ¿A qué se debe esta situación?

Según información revelada por Avendaño, en Bogotá los ciudadanos están superando la medida de 17 metros cúbicos por segundo, algo que encendió las alarmas y el reiterado llamado al ahorro de agua.

“Desde el primero de julio empezamos un nuevo ciclo de restricción, que buscaba combinar las restricciones con el consumo responsable de los bogotanos, a quienes aprovecho para agradecer ese comportamiento, sobre todo en la primera ronda del primer ciclo. En ese primer ciclo nos fue bien, habíamos mantenido un consumo en los días sin restricción que no superaba los 17 metros cúbicos por segundo, pero este nuevo turno que inició hace 7 días, durante los tres días que llevamos sin ciclo de restricción completo, hemos superado los 17 metros cúbicos por segundo. Esto es un llamado a los bogotanos a que no bajemos la guardia, no pensemos que ya superamos la situación”, manifestó la gerente.

¿Cómo está el consumo de agua en Bogotá?

Según los datos entregados por la gerente, entre enero y febrero de 2024 el consumo era de 19 metros cúbicos por segundo y con las restricciones este se redujo a 17. No obstante, la flexibilización de la medida trajo incrementos.

“Los primeros 18 días funcionaron bastante bien, tuvimos un promedio de ahorro de 1,4 metros cúbicos por segundo. Iniciamos el ciclo 11 y los 3 días que llevamos sin turno hemos estado por encima de 17 metros cúbicos por segundo”, aseveró.

La funcionaria hizo un llamado a la ciudadanía para que recuerde tener hábitos de ahorro en cuanto al consumo del líquido.

“Lo ideal es que no tengamos que volver a ser restrictivos, por eso es el llamado de la ciudadanía que se relajó. Esto no era para relajarse, no nos relajemos, pero sigamos siendo responsables con el consumo”, concluyó en Noticias Caracol.

