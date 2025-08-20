Así es el interior del templo de masones de Bogotá: ¿en qué creen y cuáles son sus secretos?

En pleno centro de Bogotá, y en una casa que perteneció a presidentes e importantes personalidades del país desde hace más de 100 años, se encuentra la sede principal de la Gran Logia de Colombia. El interior de esta edificación, que aún conserva muchos de los objetos que la adornaron durante el siglo pasado, recibe diariamente a decenas y decenas de masones, aquellos integrantes de una de las sociedades que mayores mitos y enigmas ha creado a lo largo de la historia.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Este icónica casa funciona actualmente como la sede de la Gran Logia de Colombia, una comunidad masónica que se rige bajo los principios de esta organización internacional. Su interior cuenta con un museo (que se encuentra actualmente en mantenimiento) y un espacio en al que pueden acceder solo las personas que pertenecen a la organización. Asimismo, en su primer piso hay un restaurante que también puede ser visitado por cualquier persona.

¿Le suenan próceres de la independencia de Colombia como Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander o Antonio Nariño? Aunque muchos ven este lugar como un espacio de lo oculto, el misticismo y, dicen algunos, hasta el satanismo, lo cierto es que colombianos ilustres e influyentes en la historia pertenecieron a esta comunidad, pero lo mantuvieron en secreto durante toda su vida. Noticias Caracol habló con Rafael Conde, gran ecónomo del lugar, quien desmintió algunas de las leyendas que se cuentan sobre esta organización.

Publicidad

"La masonería se inicia, tal vez, en el año 900 en Escocia y se origina a través de la agrupación de los trabajadores libres. Gente que tenía el derecho de cruzar las fronteras, porque era una época feudal, a ellos les daban el permiso porque tenían la capacidad de construir. Entonces utilizamos la simbología de las herramientas del trabajo de los obreros constructores; la principal es el compás", dijo Conde.

El templo principal de la Gran Logia es un espacio amplio, con suelo ajedrezado y múltiples símbolos a su alrededor, los cuales representan principalmente la búsqueda de la verdad a través del conocimiento y del estudio de las ciencias. Su puerta de ingreso, al igual que los objetos de su alrededor, conservan aquel misticismo simbólico que, aunque desconocido para muchos, ilustra los principales ideales filantrópicos, fraternales y humanos de esta agrupación. "Este es nuestro gran templo. siempre tenemos el estandarte de la logia y el estandarte nacional, porque nosotros respetamos las instituciones legalmente constituidas", agrega el entrevistado.

Publicidad

¿Pero qué ocultan las paredes de este emblemático lugar? ¿qué tan ciertos son los rumores sobre el supuesto misticismo que se encierra en las paredes de esta, la mansión Kopp y por qué algunos dicen que sus integrantes no pueden contar que pertenecen a esta sociedad? En este nuevo capítulo de A La Calle le mostramos cómo son los espacios más privados de la casa de masones que hay en Bogotá y le contamos algunas de las anécdotas más curiosas de este lugar, de la mano de algunos de sus actuales integrantes.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO