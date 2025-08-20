Publicidad

BOGOTÁ
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Atentado a Miguel Uribe Turbay: ¿quiénes serían los presuntos autores intelectuales del crimen?

Atentado a Miguel Uribe Turbay: ¿quiénes serían los presuntos autores intelectuales del crimen?

Un informe al que tuvo acceso Noticias Caracol dio nuevos detalles sobre los señalados autores intelectuales de crimen. ¿Quiénes son y cuál era su objetivo?

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: agosto 20, 2025 09:15 p. m.
Atentado a Miguel Uribe Turbay
El rompecabezas detrás del crimen contra el precandidato presidencial. -
Foto: Colprensa y Noticias Caracol

La investigación en el crimen que acabó con la vida del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay continúa avanzando y, recientemente, arrojó resultados determinantes en el proceso para dar con los responsables de este trágico hecho. Y es que las agencias de inteligencia, según un informe conocido por Noticias Caracol, establecieron que la columna móvil Teófilo Forero, bajo el mando de alias Iván Márquez y el Zarco Aldinever sería pieza clave en el atentado.

Así se llegó a este planteamiento: una de las fichas clave en el rompecabezas que arman los casi 200 investigadores del caso Uribe Turbay es Andrea Martínez, alias Gabriela, quien después del ataque contra el precandidato presidencial tomó un autobús desde la terminal de transporte de Bogotá hacia Florencia, Caquetá. Allí fue detenida antes de continuar con su camino hacia la zona rural de Belén de los Andaquíes, Caquetá, donde al parecer la esperaba alias Cristóbal, uno de los coordinadores de la banda Teófilo Forero de la Nueva Marquetalia, al mando de Iván Márquez.

Meses antes, en esa misma zona, señala el informe conocido por Noticias Caracol, alias el costeño habría participado en una reunión con un enlace del grupo guerrillero enviado por el Zarco Aldinever, en ese entonces, segundo al mando de la nueva Marquetalia y jefe de la Teófilo Forero. Esta columna móvil de las Antiguas FARC, responsable de secuestros, ataques terroristas y homicidios en los años más crueles de la guerra, jamás entró en el proceso de paz del gobierno Santos.

Así habrían planeado el atentado

Posteriormente, los desertores del proceso Iván Márquez, alias el Paisa y otros jefes de las FARC anunciaron la creación de la llamada Nueva Marquetalia con un objetivo: asesinar a los traidores y a la oligarquía de la mano de Teófilo Forero. De hecho, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, habría sido una de las víctimas del Zarco durante un atentado con explosivos en el año 2020.

Ahora bien, la hipótesis de los investigadores frente al crimen de Miguel Uribe Turbay apunta a la Teófilo Forero porque, según los primeros resultados, la intención de ese brazo terrorista era colocar una bomba en el vehículo en el que se movilizaba el precandidato, pero al no llegar a ese objetivo, contrataron al sicario adolescente.

Quiénes son los capturados por atentado contra Miguel Uribe

Hasta el momento, son seis las personas que han sido judicializadas por su presunta participación en el atentado. Entre ellas se encuentra Carlos Eduardo Mora, quien ha sido señalado como el conductor del vehículo que transportó al menor. También fue capturada Katerine Martínez, quien habría entregado el arma utilizada en el atentado. Elder José Arteaga, quien coordinó el ataque, fue detenido en Engativá y es señalado como quien dio la orden directa al menor de disparar. William González, otro de los implicados, habría facilitado la huida del joven sicario en un segundo vehículo.

