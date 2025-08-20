Epa Colombia compartirá sector de cárcel con vinculada a crimen de fiscal Pecci: ¿de quién se trata?

Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, fue trasladada en la tarde de este miércoles 20 de agosto hacia la guarnición militar Carabineros de Bogotá. Según lo que se conoció, dicho ajuste se habría llevado a cabo por razones de seguridad y fue solicitado por su propio abogado defensor.

Tal como lo confirmó el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), la mujer ya fue trasladada al punto e incluso se le tomó una nueva foto de reseña al ingreso del nuevo lugar en el que afrontaría el restante de su pena de prisión. Entre los principales detalles, Noticias Caracol conoció que Barrera Rojas estaría recluida en el mismo sector de Margareth Chacón, mujer vinculada al conocido caso del crimen contra el fiscal paraguayo Marcelo Pecci, en Cartagena.

En 2024, la mujer fue condenada a 35 años de prisión tras determinarse que había sido clave en la coordinación logística y financiera de este trágico hecho, aunque desde entonces ha solicitado diferentes recursos legales para apelar dicha decisión en la investigación del crimen que acabó con la vida de uno de los fiscales más importantes del país, quien investigaba casos relacionados con crimen organizado y narcotráfico en Paraguay.



¿Por qué Epa Colombia fue trasladada de cárcel en Bogotá?

Por el momento se conoce que la mujer fue trasladada de cárcel por razones de seguridad y que pagará lo restante de su condena en este lugar, acorde con lo que ha dado a conocer el Inpec. Actualmente, Daneidy Barrera Rojas se encuentra pagando una condena de cinco años y tres meses de prisión por los delitos de instigación al terrorismo, luego de haber llevado a cabo actos vandálicos en una estación de Transmilenio durante las movilizaciones acontecidas en el año 2019.

Su paso por el Buen Pastor no fue fácil. Mientras que Epa Colombia estuvo recluida en esta institución carcelaria, la mujer contó que atravesaba momentos muy difíciles, puesto que tuvo que cargar con algunas difíciles situaciones como durar varios días sin comer debido a presuntas condiciones de insalubridad. Eso, según personas cercanas a ella, también conllevó a que la mujer presentara percances de salud.



¿Cuánta plata debía pagar inicialmente Epa Colombia a Bogotá por daños en Transmilenio?

En su momento, Noticias Caracol conoció que en la audiencia de reparación contra Daneidy Barrera Rojas, o Epa Colombia, la empresa Transmilenio solicitó a la privada de su libertad un pago de $ 467 millones; Recaudo Bogotá $ 7,4 millones y la aseguradora Chubb Seguros un monto de $ 146 millones por los daños presentados en la estación Molinos, en donde Rojas se grabó destruyendo vidrios y un lector de tarjetas durante las movilizaciones sociales del 2019.

Posteriormente, se conoció que, tras diálogos y acuerdos, la influenciadora estableció junto a Transmilenio un trato en el que la mujer pagaba el 100 por ciento de la deuda. Recaudo Bogotá S.A.S., por su parte, publicó en aquel entonces (mayo de 2025) un comunicado en el que manifestó que "se da por económicamente reparada en su integridad, respecto de los perjuicios derivados de los hechos objeto del presente incidente de reparación".

Adicionalmente, la compañía también dijo que espera el cumplimiento del compromiso voluntario manifestado por la señora Daneidy Barrera Rojas, de producir en el marco de una audiencia, una declaración pública grabada de arrepentimiento, reconocimiento y reparación simbólica, como manifestación de responsabilidad frente a la entidad afectada.

