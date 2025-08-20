Revelan detalle clave de atacantes en masacre de familia en Mesitas del Colegio: "Por la puerta"

Eran alrededor de las 2:30 p. m. cuando cuatro hombres armados llegaron en dos motocicletas hasta la finca Villa Claudia, de la vereda San Ramón, en Mesitas del Colegio (Cundinamarca), un predio utilizado ocasionalmente como centro vacacional. Esa tarde de este martes 19 de agosto la tranquilidad del sector rural se rompió abruptamente con el sonido de disparos. Según los reportes preliminares, tras preguntar por un dinero supuestamente guardado en el lugar, un grupo de personas abrió fuego contra una misma familia, dejando un saldo de tres personas muertas y tres más heridas.

Las víctimas fueron sorprendidas en cuestión de segundos dentro de la vivienda. Entre los fallecidos se encuentran dos mujeres y un hombre, mientras que los heridos —todos también integrantes de la familia— fueron trasladados de urgencia al hospital de Mesitas del Colegio. Por la gravedad de sus heridas, dos de ellos debieron ser remitidos al hospital de La Mesa. De inmediato, la Policía activó un plan candado en el área, con el despliegue de la Sijín, Gaula y unidades de inteligencia, en coordinación con el Ejército Nacional. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, el alcalde de Mesitas del Colegio, Diego López, y la Policía Departamental confirmaron la gravedad del ataque y coincidieron en que se trataba de un hecho aislado, presuntamente ligado a un ajuste de cuentas.

El coronel Mauricio Herrera, comandante del Departamento de Policía Cundinamarca, informó a medios que la institución dispuso de todas sus capacidades para esclarecer lo ocurrido. “En la tarde de este martes 19 de agosto al interior de una finca utilizada para fines turísticos, ubicada en zona rural del municipio de El Colegio, se presentó un ataque con armas de fuego que dejó como saldo tres personas fallecidas y tres más heridas, integrantes de una misma familia en hechos que son materia de investigación”, indicó.

Explicó además que las víctimas mortales recibieron múltiples impactos de arma de fuego, mientras que los heridos fueron trasladados a centros asistenciales. “La institución dispuso de todas las capacidades investigativas, personal que ya se encuentra en el lugar, componente de Policía Judicial, de Inteligencia, de Gaula, Grupo de Operaciones Especiales en coordinación con fuerzas militares, los cuales adelantan todas las investigaciones correspondientes con el fin de esclarecer los móviles del crimen y dar con el paradero de los responsables”, agregó.

El gobernador Jorge Emilio Rey también entregó un balance preliminar a través de sus redes sociales. Señaló que, según los testimonios recogidos en el sitio, “los responsables serían cuatro delincuentes en dos motocicletas, al parecer extranjeros, preguntando por un dinero guardado en el domicilio; al obtener respuesta negativa de los moradores, proceden indiscriminadamente a disparar”. En el mismo mensaje, Rey confirmó que dos de los heridos fueron remitidos a La Mesa y que la orden inmediata fue desplegar la capacidad de investigación criminal con la presencia de Sijín, Sipol y Gaula.



Alcalde revela detalle clave de los sicarios: movimiento antes del ataque

Las identidades de las víctimas fueron confirmadas por Noticias Caracol con base en reportes oficiales de la Policía. Los fallecidos son Anguel Natalia Vaca Santamaría, de 24 años, con herida en la cabeza; Sol Margarita Morales Lara, de 67 años, con impactos en pómulo derecho y cuello; y Jobany Javier Chivata Daza, de 44 años, con lesión en el rostro. Los heridos fueron identificados como Jhon Jairo Vélez Rodríguez, de 36 años; Luis Alberto Rodríguez, de 68 años; y Claudia Tereza Rodríguez, quien recibió un disparo en el abdomen.

En entrevista con Noticias Caracol, el alcalde Diego López reveló detalles clave sobre las víctimas y los atacantes. Por un lado, recalcó que se trataba de un hecho que no comprometía la seguridad de turistas, sino una acción que habría sido planeada desde Bogotá.

Explicó que, de acuerdo con las investigaciones iniciales, los fallecidos tenían antecedentes judiciales y no eran visitantes. “El dueño del predio es una de las víctimas, él llegó a la zona hace tres años en ese orden de ideas, tiene unos antecedentes: concierto para delinquir, porte de armas, y la mayoría de los que fueron ultimados y los que fueron heridos también tienen antecedentes, lo que nos lleva a presumir que posiblemente es un ajuste de cuentas entre bandas criminales”, señaló. López también detalló que la finca no funcionaba como un centro turístico abierto al público, sino como un lugar de recreo privado. “No es una finca recreacional abierta, sino una finca de recreo y descanso, y donde a veces prestan el servicio de alquiler”, dijo, descartando que se tratara de un ataque indiscriminado contra visitantes.

Uno de los puntos que más llamó la atención en las declaraciones del alcalde Diego López fue la forma en la que los atacantes ingresaron a la finca. Según explicó, no hubo necesidad de violentar puertas o cercas, pues los hombres pudieron entrar sin dificultad, lo que demuestra que no se trató de un asalto convencional. El mandatario local precisó que los sicarios fueron recibidos como si ya conocieran a quienes estaban dentro de la propiedad. “Entraron por la puerta”, dijo, lo que para las autoridades constituye un indicio de que existía algún vínculo previo entre las víctimas y los agresores. Ese detalle, añadió, refuerza la hipótesis de que los responsables y las víctimas tenían algún tipo de relación.

"Lo que nos ha parecido muy anecdótico es que llegaron y pudieron ingresar al lugar. Pareciera como si se conocieran, como si fueran conocidos porque entraron tranquilamente al lugar, no fue que asaltaron el lugar porque hubiese sido diferente, digamos asaltando la puerta, asaltando las cercas", señaló y destacó: "Se les permitió el ingreso y eso es un indicio de que al parecer se conocían entre las personas que llegaron y las personas que fueron ultimadas”.

López sostuvo que, según las investigaciones, el dueño del predio y una de las víctimas pertenecía a una organización delincuencial denominada ‘los avatares’, dedicada a hacerse pasar por policías para cometer delitos en Bogotá. A partir de estos hallazgos, las autoridades insisten en que la principal hipótesis es un ajuste de cuentas entre bandas. “No ha habido capturas, pero tenemos ya información, grabaciones que se han recopilado, lo que sucede es que nosotros podemos informar a la opinión pública específicamente lo que está dentro del marco de la ley y la tranquilidad que le podamos brindar a nuestros ciudadanos acerca de la operación que están realizando la Fiscalía, el Gaula, el Ejército Nacional, el Departamento de Policía de Cundinamarca”, aclaró.

En otro de los apartes de la entrevista, el mandatario descartó la presencia de grupos armados organizados en la zona. “Es un hecho que es aislado, rompe con la cotidianidad de lo que es nuestro municipio, un municipio de paz, y por eso se ha estado esclareciendo estos hechos para que la ciudadanía sepa que no es un ataque contra turistas y que no hay en el municipio del Colegio ni en el departamento de Cundinamarca, grupos insurgentes al margen de la ley, como grupos guerrilleros o AUC, no existen en el departamento de Cundinamarca”, recalcó. Respecto a novedades en el caso, el alcalde reveló que la comunidad alertó sobre la presencia de dos motocicletas abandonadas en inmediaciones del municipio de Viotá, fronterizo con El Colegio.

Conforme con sus declaraciones, se trata de los vehículos usados, presuntamente, para "movilizar a los delincuentes en la zona". Mientras tanto, los tres sobrevivientes permanecen bajo observación médica. Según el alcalde, se espera que sus testimonios sean claves para esclarecer lo ocurrido: “La idea es que se recuperen para que asimismo puedan aportar a todo el proceso de investigación. Son las personas que sufrieron en lugar de los hechos y de esta manera poder tener una información muy precisa del momento exacto en el que ocurrieron los hechos”.

LAURA NATHALIA QUINTERO.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.