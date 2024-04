Denuncian amenazas de muerte a 21 comerciantes en Kennedy: "Policía no nos brinda apoyo"

Sigue la historia que parece nunca terminar en algunas localidades de Bogotá. 21 comerciantes denuncian que son víctimas de extorsión y amenazas de muerte. Suba, Kennedy, Los Mártires y Bosa son las zonas donde más casos se presentan.



"A raíz de lo que ocurrió en el matadero de la calle 13 con avenida Ciudad de Cali, se ha aumentado el nivel de extorsión hacia los comerciantes. Piden cifras que no se pueden pagar, que la única forma sería vender el local para poder pagarles a ellos. Uno busca el apoyo de la Policía y ellos aparecen, pero no nos colaboran ni nada, nos dejan abandonados", denunció una de las víctimas.

Añadió: "Y cada día ha sido más y más la zozobra hacia todos los comerciantes. No sabe uno si trabajar o no, no sabe uno qué hacer con su familia. Estoy desesperado por esta situación".

Producto de estas amenazas, la víctima enfatizó en que varios comerciantes han tenido que cerrar sus negocios para salvaguardar sus vidas: "Ha habido amenazas de muerte y mandan videos intimidantes, realizan acciones o actos en la zona y las suben a redes sociales para intimidar".

Delincuentes se graban lanzando disparos al aire o contra establecimientos comerciales y con estos obligan a sus víctimas a pagar altas sumas de dinero a cambio de su tranquilidad.



Comerciantes reclaman que no sienten respaldo alguno de las autoridades

"Vemos que estamos a merced de la delincuencia, pero no recibimos apoyo de parte de la secretaria de Seguridad y menos del alcalde del Distrito, quienes brillan por su ausencia. En este momento, deberían ellos haber hecho ya un consejo de seguridad, por lo menos en la zona para sentirnos respaldados. Aquí somos 9 barrios los que estamos afectados con esta problemática, donde se les ha destrozado la vida a los comerciantes y a sus familias", enfatizó otro afectado.

"Tenemos los barrios de Visión de Colombia, Favidi, Tintal, Santa Catalina, Andalucía 1, Andalucía 2, Vergel, Villa Liliana. Y no es solo el problema que pasó en el matadero, es en toda la zona. Aquí nos tienen extorsionados con cifras que no podemos pagar. La Policía no nos brinda apoyo, no hay organismos de investigación y la respuesta que nos dan es 'cierren si es necesario. Ustedes son los que determinan qué hacen con su vida'. Esa es la respuesta que nos dan", concluyó.



Noticias Caracol contactó a la Policía para escuchar y atender las denuncias de dichos comerciantes. Desde el Concejo de Bogotá se está adelantando un debate por los casos de extorsión.

"Tenemos que evitar que la extorsión se convierta en una sentencia de muerte para los comerciantes de Bogotá. Según cifras de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Policía Metropolitana, la extorsión está creciendo en más de un 75% en comparación con los últimos 3 meses del año anterior. No podemos permitir que la extorsión siga avanzando en la ciudad. Tenemos que generar un protocolo de atención a la denuncia, en primer lugar, para garantizar la vida de las personas que están siendo extorsionadas y, en segundo lugar, para mantener la confidencialidad, la privacidad y la seguridad de las personas que quieren hacer sus denuncias", aseveró David Saavedra, concejal de Bogotá.