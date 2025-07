Ella es la mujer que disparó al aire desde un balcón en Bogotá: "Ofrezco sinceras disculpas"

Tanto el alcalde Carlos Fernando Galán como la ciudadanía ha rechazado durante las últimas horas el actuar de una mujer que disparó un arma al aire desde un balcón en el sector de Colina, en el norte de Bogotá. Luego de que se conociera su identidad y se viralizara un video de los hechos, se pronunció por medio de un comunicado y pidió disculpas por su comportamiento.

La mujer se llama Paola Andrea Navia Valencia, y es ejecutiva en una empresa de mercadeo. La administración del conjunto donde ocurrió el hecho, llamado Nilo Alejandría, indicó que es arrendataria del apartamento allí. Por otro lado, la Policía Metropolitana indicó previamente que en el inmueble estaba reunido un grupo de personas "debido al fallecimiento de un familiar", y luego se conoció que se trataba de su padre.

En el clip de los hechos se ve que Navia Valencia, en aparente estado de embriaguez, dispara al aire y luego baila. Tras escuchar las quejas de sus vecinos, afirma: “Me veo divina disparando el arma. Una 9 milímetros. Si no la conocen, vengan, se las presento”. Lo sucedido ha causado rechazo por el riesgo que representa para los residentes del conjunto.

"Rechazo de manera contundente cualquier expresión de violencia. Desde ayer le solicité a la Fiscalía y a la Policía investigar los hechos, y espero que lo hagan con celeridad. El día que una bala que se dispara al aire caiga en la cabeza de un niño, toda la ciudad va a lamentarlo. No podemos aceptar este tipo de comportamientos en Bogotá", escribió el alcalde Galán en X.



Esto dijo la mujer que disparó desde un balcón en Bogotá

Un comunicado difundido por Iván Lombana abogados, la mujer se disculpó por lo sucedido e indicó que se trataría de un arma de fogueo. "Ofrezco sinceras disculpas a la comunidad en general, en especial a mis vecinos y las autoridades, por esos lamentables sucesos que nunca debieron haber ocurrido. Entendiendo la razonable preocupación que pudo generar mi conducta, aclaro que el arma que aparece en los videos no es de fuego, sino de fogueo, por lo tanto no dispara cartuchos sino que su forma de accionamiento es la detonación de salva", afirmó.

De acuerdo con su versión, "este tipo de arma está diseñada, según su fabricante, para imitar la apariencia y el funcionamiento de un arma de fuego real; no obstante, reitero que no dispara proyectiles reales. Este tipo de arma de fogueo, en las condiciones en que fue utilizada, no representa un riesgo para la vida de ninguna persona, ni fue mi intención causarlo".

Añadió que se conoció "una denuncia" en su contra, por lo que manifestó su "total disposición para aclarar este asunto" ante las autoridades competentes y, en particular, para entregar el arma a fin de que sea sometida al análisis correspondiente. "Aunque los sucesos descritos ocurrieron en el contexto de una situación personal difícil, derivada del reciente fallecimiento de mi padre, reitero que lamento profundamente mi proceder y que me comprometo a no incurrir en una conducta similar", concluyó.

Cabe resaltar que el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el general Giovanni Cristancho Zambrano, indicó en Noticias Caracol que en este momento se encuentran investigando los hechos y el arma, pero que "no cree que, por el sonido que se escucha en el video, sea un arma de fogueo". Reiteró que, según el Código Penal, utilizar un arma de fuego sin un propósito autorizado acarrea una pena de uno a cinco años de prisión.



¿Qué hizo la Policía tras la llamada de los vecinos?

Los vecinos, tras escuchar los disparos, alertaron al CAI más cercano, por lo que varios uniformados se acercaron al conjunto y, con ayuda de los trabajadores de seguridad, llegaron hasta el apartamento, pero la mujer no los dejó entrar. "El personal policial es atendido por una mujer, quien en aparente estado de alicoramiento les manifiesta a las personas que no va a permitir entrar en el inmueble (...) Minutos después, nuevamente es requerida la zona de atención en este punto debido a los escándalos que se estarían provocando allí, también de gritos y de alguna música a alto volumen. Nuevamente la zona de atención se acerca al inmueble, y es atendida por una persona diferente, manifestando que las personas ya se habían retirado a dormir", afirmó el teniente Coronel Ricardo Chaves, Comandante Operativo de Seguridad Ciudadana Nº 1 (E).

Por otro lado, los vecinos reiteraron que su actuar puso en peligro a la comunidad. "Había niños, adolescentes, quizás esa bala cuando caía podía matar a alguien. Esa señora estaba muy alicorada y cuando se le trató de recriminar, los vecinos del conjunto de al frente, la señora estaba muy eufórica. Lo hizo dos o tres veces", aseguró a Noticias Caracol Guillermo Ibarra Prado, habitante del sector.

