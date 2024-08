Desmantelan varios desguazaderos de vehículos en Bogotá: recuperaron 17 carros y 18 motos

Las autoridades de Bogotá lograron desmantelar varios desguazaderos de vehículos en seis localidades de la ciudad y en el operativo, 35 automotores fueron recuperados.

Entre los vehículos están 17 carros y 18 motocicletas y estos serán entregados a los ciudadanos que fueron víctimas del hurto.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó que “en las últimas horas, gracias a la denuncia ciudadana, se ha logrado, en once operaciones, un golpe importante a estos delitos. Se ejecutaron allanamientos que permitieron la captura de 16 personas y la recuperación de los vehículos”.

Según el alcalde, “en un solo sitio, en Usme, se encontraron siete motos de alto cilindraje y se recuperaron. Este esfuerzo se hizo en operativos que fueron realizados en Engativá, Usme, Fontibón, Ciudad Bolívar, Uribe Uribe y en Bosa”.

Por su parte, el coronel William Lara, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, explicó en Noticias Caracol en vivo que la operación obedece “al trabajo articulado entre la administración distrital, la Policía Nacional y las autoridades judiciales, que nos permite hoy la recuperación de 17 carros, 18 motocicletas y la captura de 16 personas, quienes estaban generando esta actividad delincuencial”.

¿Por qué se roban tantos vehículos en Bogotá?

César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, indicó que “siete de cada diez vehículos hurtados en la ciudad se hacen bajo la modalidad de halado, o sea carros y motos que están abandonados en el espacio público, que están descuidados y los delincuentes se los llevan. Por lo tanto, el mal parqueo, el abandono de los automóviles y motos en la calle son claves en la generación de este delito”.

Según el secretario de Seguridad, el motor de los criminales para robarse vehículos es la venta de autopartes: “Si queremos disminuir este delito, no hay que dejar abandonados los carros en el espacio público y no hay que comprar autopartes robadas o que no se sabe su origen”.

En lo corrido del año 2024, al menos 2.343 automotores han sido robados en Bogotá.

