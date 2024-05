En plena captura, ladrones de patineta en Bogotá se burlan de la Policía: ¿quedarán libres?

En el mes de marzo de 2024,se viralizó un video en el que quedaron plenamente identificados dos ladrones de patineta en Bogotá, quienes asaltaron a un ciudadano en el puente peatonal de la calle 80 con NQS. Se dio a conocer que uno de los sujetos cambió su apariencia física para despistar a las autoridades.

Tras ser capturados, uno de los sujetos, identificado como Donanfer Alejandro Lunar Benítez, se rio delante de los uniformados.

>>> Le recomendamos leer: Mujer a la que le robaron hasta las flores el Día de la Madre aún no interpone denuncia

Los sujetos fueron aprehendidos en medio de un robo a un ciclista en Choachí, en el municipio de Cundinamarca.

Publicidad

En un video quedó registrado cómo los descarados delincuentes se burlaban de las víctimas. Uno de los que más se reía era Donanfer Alejandro Lunar Benítez, quien fue el que robó la patineta en Bogotá. El señalado delincuente pintó su cabello, al parecer, para despistar a las autoridades.

El hombre de 28 años vivía en el barrio Santa Fe y fue capturado junto a otros dos delincuentes cuando llevaban en su poder las bicicletas avaluadas en 60 millones, las cuales habían hurtado a dos ciudadanos.

Publicidad

El carro en el que se movilizaban y llevaban las bicicletas también era robado.

En medio de la audiencia, el fiscal de la Seccional de Cundinamarca contó cómo los tres ladrones golpearon, amenazaron a las víctimas y les hicieron entregar las claves de los bancos para hacer retiros: “Lo llevaron y lo metieron en un bosque, lo seguían agrediendo y ustedes le quitan el celular, al parecer, (también) le quitaron la billetera, la bicicleta, las gafas y los demás elementos que él tenía para, después, amarrarlo y dejarlo allí tirado”.

La Fiscalía les imputó los delitos de hurto calificado y agravado a los tres delincuentes, quienes aceptaron cargos y fueron enviados a la cárcel.

Una de las víctimas que fue robada por estos ladrones dio detalles del hurto

Javier Jamaica, un ciclista profesional, narró que “yo me encontraba entrenando vía hacia Choachí, llegando al Alto del Verjón, estos tres delincuentes me interceptan y me tumban de la bicicleta, me arrastran hacia un pedazo de monte que había. En eso me doy cuenta que viene un carro rojo, entonces, como que forcejeo más y trato como de que el carro me ayudara, pensando que era un carro particular, y resulta que era un carro de la misma banda”.

Publicidad

En medio del robo, esta víctima dijo que “me internan al monte, me amarran mientras me despojaban de las demás pertenencias, el celular, el casco, las gafas y las zapatillas”.

>>> Lea, además: Aterrador relato de ciclista víctima de robo cerca de Bogotá: “Me pegaron y golpearon”

Publicidad

Tras ser agredido con golpes, patadas y un cachazo, que le causó sangrado en la oreja, lo dejaron abandonado junto con otra persona que había sido atracada 15 minutos antes.

Gracias a que Javier Jamaica colocó la denuncia, la Fiscalía Seccional de Cundinamarca logró capturar y enviar a estas tres personas a la cárcel. Sin embargo, la persona que fue víctima de estos ladrones de patineta en Bogotá, en marzo, no ha sido ubicada para que coloque la respectiva denuncia.