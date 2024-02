Expolicía que mató a dos ladrones en Bogotá revela por qué le disparó al de la moto

El expolicía que abatió a los dos ladrones tras el asalto a un restaurante en el sur de Bogotá reveló nuevos detalles del caso. El uniformado retirado respondió a la pregunta que algunos se han hecho: ¿por qué decidió dispararle al criminal en moto que estaba afuera del asadero?

Según le contó el expolicía a Noticias Caracol Ahora, cuando él salió del restaurante luego de haberle disparado al primer delincuente, notó que el motoladrón "hizo movimientos como si fuera a sacar un arma".

También aseguró que el primer delincuente alertó a su cómplice de la moto y le dijo "dispárele porque está armado". No obstante, el criminal no alcanzó a atacarlo y sucedió todo lo contrario, pues el expolicía fue quien le disparó al motoladrón y lo mató.



"Me arrepiento de dispararles": expolicía

Pese a su rápida reacción, que fue aplaudida por muchos bogotanos, el expolicía aseguró en Noticias Caracol Ahora que se arrepiente de haber acabado con la vida de estos dos criminales.

"Me arrepiento de haberles disparado. Yo no soy asesino, yo no soy ladrón, no tengo antecedentes. Yo no salgo a la calle a matar a nadie, yo cargo el arma por mi defensa, pues está complicado el tema de los hurtos", señaló.

Además, hizo énfasis en que "estamos en un país donde los ladrones matan por robar cualquier cosa. Por eso cargo mi pistola, para defender a mi familia. Era la vida de ellos o era la mía".



El expolicía aseguró que su arma tiene salvoconducto. "Yo trabajé en la Policía y tengo todo en regla para poder portarla. Desde los 18 años he utilizado armas", puntualizó en Noticias Caracol Ahora.