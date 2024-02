¿Expolicía que mató a dos señalados ladrones en Bogotá actuó en legítima defensa?

Una controversia desató la reacción de un policía retirado que mató a dos señalados delincuentes que lo intentaron atracar en el sur de Bogotá. Un juez resuelve su situación penal, ante lo que surge una pregunta: ¿hasta dónde la ley permite la legítima defensa?



El exvicefiscal general de la Nación y docente de una universidad en Bogotá, Guillermo Mendoza Diago, aprovechó su clase de derecho penal para explicarles a sus estudiantes si en este caso hubo legítima defensa o no.

“No cabe duda que cuando el sujeto sacó un arma de fuego y amenazó a las personas que estaban allí estaba realizando una agresión actual, grave, injusta y capaz, inclusive, de atentar contra el derecho a la vida de estas. Cuando el uniformado reaccionó, obviamente, estaba tratando de desarmarlo. El sujeto se aleja, pero no podemos decir que la agresión haya cesado porque se haya alejado, pues la persona seguía armada y salió (a la calle). El agente retirado tenía razones para pensar que cuando saliera el otro sujeto le iba a disparar”, señaló el pedagogo.

Mendoza Diago explicó cómo fue la reacción del expolicía, tanto dentro como afuera del restaurante con el otro presunto cómplice.

“El otro no realizó un acto agresivo de la misma naturaleza que el que entró al establecimiento, pero no cabe duda que es una persona que es coautor del sujeto que amenazó con el arma y no había ninguna razón como para que el exagente no tuviera motivos para pensar que el otro también estaba armado y que podría agredirlo. Si bien eso no podría manejarse como legítima defensa, sí como una eventual defensa putativa o subjetiva, que elimina la culpabilidad”, agregó el exfiscal general.

El abogado penalista Santiago Trespalacios explicó cuáles son las razones jurídicas por las cuales el expolicía no podría ir a juicio: “¿Se puede disparar por sospecha? La respuesta es sí, pero no cualquier sospecha, sino con una fundada”.

En Bogotá, en el 2020, hubo otro caso en el que se decretó la legítima defensa de un médico que mató a tres delincuentes que iban a robarlo en un puente peatonal en el norte de la capital.