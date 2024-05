Familia de Steffany Barranco no quiere que asesino muera: "Que pague en vida lo que hizo”

Sigue la consternación en Bogotá por cuenta del asesinato de Steffany Barranco Oquendo, de 32 años, en el interior del centro comercial Santafé, ubicado en el norte de la capital de Colombia. La víctima murió a manos de su excompañero sentimental, según las autoridades.

“Es una clásica discusión acalorada de pareja. Entre muchas personas, porque había varios compradores en el almacén, procede entonces a atacarla con el arma cortopunzante y luego él, con el misma arma cortopunzante, se autolesiona causándose heridas de notoria gravedad”, dijo la mayor Viviana Alvarado, jefe de Estrategia Bogotá Ciudad Púrpura.

En medio del dolor por el inesperado suceso que acabó con la vida de la madre de dos niños de 9 y 6 años, los familiares de la mujer claman justicia y piden que el señalado asesino de la joven pague por lo que hizo.

“Él está hospitalizado porque está bastante grave. No se sabe si va a salvarse o no, pero lo que le pido a Dios es que se salve para que él pague aquí en esta vida lo que hizo, porque no es justo que se muera”, sostuvo Gina Barranco, prima de la víctima, en diálogo con Noticias Caracol Ahora.

La prima de la mujer asesinada habló como representante de su familia y recalcó que se sienten consternados y dolidos porque este caso se suma a todos los actos de violencia contra la mujer que terminan en asesinatos y luego quedan impunes.

“Duele que los niños se queden sin su mamá por culpa de un ser humano que no piensa en nadie. No soy Dios y Dios se va a encargar de hacer justicia divina y la justicia terrenal de momento es dar la mano. Ya se presentan muchas cosas continuamente, donde se quedan sin mamá, papás se quedan sin hijas, primas se quedan sin familiares. Lo mejor que puede pasar es que él esté vivo y pague por todo lo que hizo y todo el peso de la ley le caiga encima, porque no es justo que Steffany se haya muerto”, señaló Gina Barranco.

Había antecedentes de violencia

La prima de la joven contó que la mujer llevaba 12 años de relación sentimental con Iván, el señalado asesino. Lo describió como un hombre "muy amigable, muy sociable, desordenado y mamador de gallo. Siempre decía que la quería".

Según la familiar, la pareja había tenido varias discusiones: "(el agresor) le cortó la ropa, le iba a pegar, ella sentía el martes que él la iba a matar, ella ya lo sentía. Jamás pensamos que esto iba a suceder de esta manera. Discutían porque él tomaba mucho. Siempre vivieron juntos, hasta el domingo nunca se separaron".

Steffany llamó antes de ser asesinada a la madrina de la prima y le contó que su mamá viajaría a Bogotá para estar con ella y sus hijos, pues acababa de separarse de su pareja sentimental.

De acuerdo con Gina Barranco, la joven le dijo en la llamada a su familiar: "Yo no puedo estar donde está Iván, porque él me va a matar. Me cogió la ropa, no tengo ropa, no tengo nada".

"Habló de la discusión que tuvieron el domingo y que él actuó de una manera que ella nunca esperó, que ella no iba a tolerar eso y lo iba a dejar", subrayó la prima de la víctima.

