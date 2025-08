El mensaje del neurocirujano de Miguel Uribe al que reaccionó María Claudia Tarazona

Fernando Hakim es uno de los neurocirujanos más destacados de Colombia y es quien, además, ha sido el especialista a cargo de tratar en la Fundación Santa Fe al senador Miguel Uribe Turbay, tras el atentado que el político sufrió en junio 7, en el barrio Modelia de Bogotá, al ser impactado en la cabeza con un tiro que disparó un sicario de tan solo 15 años, que fue aprehendido poco después. (Lea también: El testimonio del primer médico que atendió a Miguel Uribe Turbay: "Fueron minutos eternos")

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El precandidato del Centro Democrático ha sido sometido a varias cirugías tras el ataque durante un mitin en el parque El Golfito y, según el último parte médico, compartido el pasado 14 de julio, Uribe Turbay “ha mostrado una respuesta clínica favorable y estable, evidenciada tanto en las recientes imágenes diagnósticas realizadas (resonancia magnética, tomografía, Doppler, entre otras), como en su respuesta a las intervenciones quirúrgicas y médicas. En este contexto, y como parte del proceso integral de atención, se inició el protocolo de neurorrehabilitación”.

Su esposa, María Claudia Tarazona, ha publicado diversos mensajes después de eso, que reiteran la fe que ella y su familia mantienen por la recuperación del senador tras casi dos meses de hospitalización.

Publicidad

En el más reciente post que compartió en sus redes sociales, la compañera de vida de Miguel Uribe Turbay mostró un recuerdo fotográfico en el que estaba su esposo junto a su pequeño hijo, posando de la misma forma frente a una pared, con una pierna recargada contra el muro. La imagen cobra mayor emotividad porque viene acompañada de la frase: “De la mano de Dios, pegaditos a Dios Pronto estarán 🙏 💙”.



Las palabras del neurocirujano de Miguel Uribe

El doctor Fernando Hakim comenzó diciendo que el texto que quería compartir era “una filosofía de vida que vi en mi casa desde muy pequeño. Mi papá lo tenía en su escritorio”.

Precisó que no era de su autoría, sino de Christiaan Barnard, el primer médico en realizar un trasplante de corazón en el mundo.

Publicidad

El texto dice lo siguiente:

Creo que todo depende del estado del espíritu. Si piensas que perderás, has perdido.

Si crees que estás derrotado, lo estás. Si piensas que no te atreves, no te atreverás. Si piensas que te gustaría ganar, pero no puedes, es casi seguro que no vas a ganar. Si piensas que perderás, ya has perdido, porque en el mundo encontrarás que el éxito comienza con la voluntad del hombre.

Todo está en el estado del espíritu, porque muchas carreras se han perdido antes de haberse corrido, y muchos cobardes han fracasado antes de haber empezado su trabajo.

Piensa en grande y tus éxitos crecerán. Piensa en pequeño y quedarás atrás. Piensa que puedes y podrás. Todo depende del estado del espíritu. Si piensas que alguien es mejor que tú, lo será.

Tienes que estar seguro de ti mismo antes de ganar un premio. La batalla de la vida no siempre va al hombre más fuerte o más rápido. Tarde o temprano, el hombre que gana es aquel que puede ganar.

Publicidad

Tras publicar el video, en el que no dio información alguna sobre el estado de Miguel Uribe, una de las personas que reaccionó al mensaje fue la esposa del precandidato. “Gracias infinitas Doctor Hakim, eres un ejemplo, el mejor Doctor, el mejor ser humano”, expresó la mujer, a lo que el neurocirujano le respondió: “María Claudia Tarazona, aquí estaré siempre para ustedes”.

El especialista recalcó que las palabras que leyó “me han motivado durante muchos años y quiero compartirlas con ustedes”. Por su parte, Salomon Hakim, uno de los hijos del galeno, expresó su gratitud “por enseñarnos esta filosofía de vida ❤️”.

Publicidad

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co