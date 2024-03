Galán dice que “no hubo abuso evidente” en marchas del 8M, pero está abierto a investigar

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, habló con Noticias Caracol sobre lo ocurrido durante las marchas del 8M en el centro de la ciudad y que puso en entredicho el actuar de la UNDMO, antiguo Esmad, por enfrentamientos registrados con las manifestantes.



“Aquí no hay evidencias de abuso por parte de ningún miembro de la fuerza pública hasta el momento. Lo que tenemos es una reacción de un miembro en terreno que está facultado por la ley vigente en caso de que esté en riesgo su integridad, o de un gestor de convivencia, o de una persona que está marchando, o de una persona que está marchando. Si está en riesgo inminente la integridad de la persona puede actuar y se le determina después y se evalúa si esa actuación fue acorde a la norma, pero puede hacerlo y en este caso fue lo que ocurrió. Afortunadamente no hay heridos, nadie está herido, no hubo personas que se vieran afectadas de manera grave. Una persona que estuvo afectada un poco por la angustia, la atendieron. No hubo después problema con ella. Entonces eso fue básicamente lo que ocurrió”, señaló el mandatario capitalino.

¿Por qué el UNDMO intervino en marchas del 8M?

Según el alcalde Galán, “en el caso concreto de la Plaza de Bolívar, en la esquina de la Casa del Florero, ocurrió un hecho de quienes estaban ahí del UNDMO, que estaban ahí protegiendo la catedral primada. En un momento dado sintieron, un gestor de la Defensoría del Pueblo sintió también, que había un riesgo a la integridad de gestores de convivencia o de la misma policía por la utilización de unos aerosoles que generaban una llamarada y decidió utilizar una herramienta que es para dispersar. No es gas lacrimógeno. ¿Qué fue lo que ocurrió? En ese momento obviamente hubo miedo, angustia de quienes estaban marchando, que tal vez muchos no vieron lo que estaba ocurriendo, no vieron la llamarada, no vieron nada de esto, y en la Plaza de Bolívar muchas mujeres angustiadas por ver y pensar que eventualmente eran gases lacrimógenos que estaban dispersando a toda la manifestación, pues sintieron zozobra”.



Insistió en que “no hemos visto ningún abuso evidente”, pero recalcó que “el mismo viernes se inició una investigación preliminar alrededor de esta situación para que la actuación de todos los miembros de la fuerza pública en esa manifestación sea revisada y se evalúe si hubo algún error o alguna situación que amerite una investigación formal, y estamos abiertos a eso”.

Galán recalcó que “no se trata de que estemos diciendo que es más importante un vidrio, una pared, que una persona, nunca pensamos eso, jamás lo vamos a pensar. Pero así como tenemos claro que hay que garantizar la vida y la integridad de todos los que marchan y no marchan, también tenemos que trabajar para que la protesta sea pacífica, la protesta no destruya bienes públicos, porque eso termina afectándonos a todos también”.