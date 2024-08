Habló uno de los heridos en accidente que habría causado un ebrio "endemoniado" en Bogotá

En Bogotá, la Policía pudo determinar que el autor de un accidente múltiple en el centro de la capital colombiana el pasado sábado, 17 d agosto de 2024, que dejó varias personas heridas, una de las cuales se encuentra en estado crítico, conducía el vehículo bajo los efectos del alcohol.

>>>Grave accidente en localidad de Santa Fe, centro de Bogotá, deja 5 heridos

“Obtuvimos la prueba de uno de los conductores que fue el que colisionó los otros vehículos implicados, esta prueba salió grado 1, razón por la cual fue citado en la Seccional de Tránsito y Transporte para hacerle la notificación formal de la orden de comparendo y ya, con respecto a la actuación penal, lo que corresponde a las lesiones culposas en accidentes de tránsito, pues se amplió el informe para ser presentado a la Fiscalía General de la Nación”, informó el coronel Jhon Silva, jefe de la Policía de Tránsito y Transporte de Bogotá.

Habló motociclista herido en el accidente

Mientras tanto, en una IPS de la localidad de Teusaquillo, se recuperan varios de los heridos en el accidente. Según relató Julio Martínez, uno de los lesionados, el conductor del carro rojo que habría provocado el siniestro, identificado como Esteban David Rincón Sánchez, intentó agredirlo tras tener un altercado minutos antes del múltiple choque.

Publicidad

“Yo le eché pito antes de qué se metiera a mi carril y le dije que tuviera más cuidado, que no fuera tan irresponsable y entonces yo le saqué una seña. Entonces, el conductor me empezó a echar el carro encima hasta la estación de San Diego, me echó el carro varias veces… El man comenzó a seguirme como un loco, pasándose semáforos en rojo, pasando por toda la Séptima buscándome y yo llegué al semáforo otra vez. El man ya iba como endemoniado, como iba ya borracho, pues me alcanzó y me tumbó de la moto”, contó Martínez.

Julio, quien tiene un pulmón perforado, la clavícula y las costillas rotas, asegura que Esteban David Rincón se dio a la fuga y, mientras huía, provocó otro accidente. María Hernández, compañera sentimental de Julio, pide que el conductor responda ante las autoridades.

Publicidad

Yo, la verdad, pido que se haga justicia porque él no lo hizo porque haya perdido el conocimiento, sino él lo hizo fue porque realmente lo quería hacer. Tengo testigos donde me indican que él adrede le mando el carro y pues obviamente mi esposo está muy mal”, afirmó la mujer.

Tal como sostiene testigos del accidente e imágenes captadas en video, el conductor habría ingresado a una ambulancia impidiendo, aparentemente, que la autoridad de tránsito pudiese realizarle una prueba de tamizaje de alcoholemia en el sitio.

¿Quién es el señalado responsables del accidente?

Esteban David Rincón Sánchez, tal como lo constata un carné de identificación, sería contratista de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente y, según los contratos registrados en el sistema electrónico de contratación pública, el hombre, en 2023, habría tenido 3 contratos con esa entidad de salud. Por su parte, las víctimas insisten en que el responsable del accidente pague por sus acciones.

>>>Familia santandereana murió en accidente de tránsito en EE. UU.: un niño quedó huérfano