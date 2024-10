Heroína del SITP: se salvó de robo orando y evitó otro asalto de esos pillos días después

"Dios me guardó y me hizo invisible", esas fueron las palabras de una ciudadana que por poco se convierte en víctima de dos ladrones armados. Los sujetos se subieron al bus del SITP donde la mujer se trasladaba hacia su trabajo y robaron a todos los ocupantes, excepto a ella y a tres personas más. Aquí su historia.

"Yo sentía que los tipos eran ladrones desde antes de que entraran al bus": heroína del SITP

Como de costumbre, Lucía se subió a las 4:20 de la madrugada del miércoles a la ruta B419 del Sistema de Transporte Urbano de Bogotá. La ciudadana trabaja en Mazuren, pero vive en el suroccidente de la capital, razón por la que sale muy temprano de su casa.

Todo parecía normal, pero al llegar a la calle 127, a unas cuadras del centro comercial Bulevar Niza, norte de Bogotá, los dos sujetos le pidieron al conductor del SITP parar el vehículo. "Yo sentía que los tipos eran ladrones antes de que se subieran al bus. Traté de decirle al chofer que no abriera la puerta, pero no lo logré, así que me puse a orar a Dios, solo Él me podía proteger a mí y a los que iban conmigo", contó Lucía en Noticias Caracol en vivo.

Lucía asegura que este es el paradero de SITP donde permanecen los dos ladrones - Google Maps

Minutos después, los dos ladrones, que portaban pistolas y armas cortopunzantes, gritaron: "Esto es un asalto", y empezaron a esculcar bolsos y a robar a todos los ocupantes del SITP. "Se llevaron celulares, plata. Incluso, a un señor se le llevaron el bolso y hasta la chaqueta que tenía puesta. Solo lo dejaron con una camisa, pantalón y los zapatos", recordó Lucía.



"Clamé a Dios y me protegió de los ladrones en el SITP"

Lucía asegura que fue la "protección divina de Dios" la que estuvo con ella en ese momento tan oscuro. "De mi boca solo salía: 'Jesús, cúbrenos con tu sangre preciosa y no dejes que lastimen a los demás. Espíritu Santo, guárdanos", agregó la mujer.

Una de las pasajeras, en un intento por evitar que le robaran el celular, se lo escondió en un bolsillo del pantalón. Infortunadamente, uno de los delincuentes se dio cuenta y la agarró violentamente, tirándola al suelo. "¿Se va a hacer matar?", le gritó el delincuente.

"A esa pobre muchacha el ladrón la arrastró por todo el suelo del SITP y por poco la baja del vehículo. Ahí fue cuando empecé a clamarle a Dios: '¡Señor, no dejes que le hagan nada! ¡Protégela!", narró Lucía, quien salió sana y salva de este asalto.

Al final, los criminales se bajaron del vehículo con todo lo que hurtaron. Aunque el conductor del vehículo trató de llamar a la Policía, uno de los criminales le apuntó a la cabeza con una pistola.

Heroína del SITP evitó que los mismos ladrones robaran otro bus

La historia no paró allí. Lucía le contó a Noticias Caracol que en la mañana de este 4 de octubre, es decir, dos días después del primer robo, vio a los mismos criminales en el mismo paradero de SITP donde se subieron a robar el pasado miércoles. "Gracias a Dios alcancé a gritarle al conductor: '¡No vaya a abrir la puerta! ¡Esos tipos son ladrones!'. El señor, asustado, pisó el acelerador y no los dejó entrar", añadió.

Es decir, Lucía no solo se salvó la primera vez, sino que ayudó a que otros ciudadanos no fueran víctimas de la banda en esa segunda oportunidad. Su fe, sin duda, fue clave.

Si usted frecuenta esta zona de Bogotá, la recomendación es que esté alerta y denuncie ante las autoridades cualquier movimiento sospechoso.