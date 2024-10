En Bogotá, hampón usaba el carro que le prestó su tía para cometer hurtos

Un delincuente utilizaba el carro particular de su tía para cometer hurtos en la localidad de Engativá, occidente de Bogotá. Acompañado por otros criminales, durante un robo se volcaron y las autoridades lograron la captura del joven, aunque sus cómplices consiguieron escapar.

Tía del ladrón le pegó ante la mirada de la Policía

Hasta el lugar de los hechos llegó la tía del hampón, lo golpeó, le dijo que le había prestado el carro para que trabajara en una aplicación de movilidad, pero no sabía que este sujeto estaba delinquiendo con el automotor.

El ladrón habló con el Ojo de la noche, de Noticias Caracol en vivo , y contó lo que venía haciendo desde hace varios días en el occidente de la capital de Colombia.

“El carro llevaba pocos días con ella (la tía) y me habían dado la confianza de sacarlo y darle la vueltica. No hace mucho me dedico a esto”, mencionó el ladrón.

Este sujeto dice estar “arrepentido. Cada acción tiene consecuencias y son malas”.

Previo a su captura, los criminales habían roto el vidrio de un carro para llevarse un bolso que estaba al interior de este.

Hasta el lugar donde se volcaron los implicados llegaron las víctimas para recuperar sus pertenencias.

La Policía Nacional hizo un llamado a los ciudadanos que fueron víctimas de estos hampones para que logren identificar sus pertenencias y pongan la correspondiente denuncia.

