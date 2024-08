Hombre que le disparó 6 veces a su ex en Bogotá estaría dilatando el proceso

Lina Suárez, una mujer de 30 años, fue víctima de un violento ataque por parte de su expareja, en su lugar de trabajo en el barrio Suba Compartir de Bogotá. El agresor disparó seis veces contra ella, quien, para salvar su vida, tuvo que fingir su propia muerte. El ataque la dejó gravemente herida y en un prolongado proceso de recuperación.

Estado de salud y recuperación

Lina Suárez sigue enfrentando el desafío de su recuperación mientras recibe tratamiento especializado. En una reciente declaración, la víctima compartió con Noticias Caracol en Vivo que “día a día me he ido recuperando. Ahorita estoy con terapias con mi doctor que, gracias a eso, me puedo sentar. Puedo ser más independiente. Puedo trasladarme en la silla de ruedas. Entonces estoy muy feliz”. Suárez se muestra optimista a pesar del incidente.

Situación judicial del agresor

El agresor de Suárez fue trasladado a la cárcel de La Picota de Bogotá el 24 de julio. Sin embargo, el proceso judicial ha experimentado retrasos significativos. La audiencia programada para el 28 de julio fue cancelada debido a que ni el acusado ni su abogado se presentaron. La víctima expresó su frustración: “A partir del 24 de julio ya está en La Picota, que es algo que nos alegra en parte porque ya está en una cárcel. El 28 de julio teníamos audiencia por parte de la Fiscalía, pero ni él ni el abogado se presentaron. Creo que están haciendo dilatación de proceso.”

Problemas en el proceso judicial

El juicio contra el agresor, que está en la etapa de acusación, ha enfrentado complicaciones debido a la falta de actualización sobre la ubicación del acusado. El juzgado había notificado al acusado para asistir a una audiencia en la estación de Policía de Suba, pero el fiscal del caso no tenía conocimiento de que se encontraba en La Picota. Suárez comentó sobre el problema: “Sí, ese día lo hablamos en la audiencia porque no se presentó él ni el abogado cuando tenía audiencias por parte de la comisaría. Pero ahorita, con la Fiscalía, no se presentaron”.

Próximos pasos

La audiencia ha sido reprogramada para el 2 de septiembre. En esta sesión se continuarán los procedimientos judiciales por feminicidio en grado de tentativa y porte ilegal de armas. El retraso ha generado preocupación entre los defensores de los derechos de las víctimas y la comunidad que sigue el caso.

Reacciones y consecuencias

El caso de Lina Suárez destaca las dificultades que enfrentan las víctimas de violencia de género en el sistema judicial. La falta de diligencia en el proceso ha añadido estrés a la mujer en su camino hacia la justicia y recuperación, mientras la comunidad y defensores de derechos humanos esperan que se avance en el juicio en Bogotá de manera efectiva.