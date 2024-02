Joven que se hizo viral por usar las Apple Vision Pro en Transmilenio denunció intento de robo

Martín López, un joven residente de Bogotá, se volvió viral en las redes sociales luego de usar las Apple Vision Pro en Transmilenio. En ese momento recibió críticas por exponerse y él mismo respondió señalando que no se debía normalizar la inseguridad.



Ahora relató que por poco es víctima de un robo por parte de dos sujetos mientras transitaba por las calles de la ciudad.

De acuerdo con una publicación que hizo en sus redes sociales, pero luego fue eliminada, todo ocurrió cuando caminaba por la calle y notó que una motocicleta lo seguía de cerca.

Al percatarse de esto, decidió estar alerta y guardar su celular. En ese momento, dicen, los sujetos intentaron rodearlo.

"Me di cuenta porque escucho pasar la moto, me volteo y había una persona que estaba hablando por celular con un tapabocas de esos quirúrgicos y hablaba como muy cerquita a mí. En ese momento cuando bajo el celular, lo guardo y me detengo como para cruzar la calle como para distraerme veo que la misma moto se parquea al frente mío mirando fijamente al hombre que está detrás de mí", explicó el joven.

De acuerdo con lo dicho por López, su perspicacia le permitió percibir la situación de riesgo y evitar ser víctima del robo.

"La inseguridad en Bogotá no se debería normalizar", expresó nuevamente el joven, agregando que "es importante que se tomen medidas para garantizar el bienestar de todos los ciudadanos y evitar que situaciones como estas se repitan en el futuro".