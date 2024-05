La última llamada de Steffany Barranco: "No puedo estar donde Iván, me va a matar"

Sigue la consternación en Bogotá por cuenta del asesinato de Steffany Barranco Oquendo, de 32 años, en el interior del centro comercial Santafé, ubicado en el norte de la capital de Colombia. La víctima murió a manos de su excompañero sentimental.

>>> También puede leer: Sujeto señalado de matar a su ex en centro comercial Santafé fue golpeado por testigos

En medio del dolor por el inesperado suceso que acabó con la vida de la madre de dos niños de 9 y 6 años, los familiares de la mujer claman justicia, y revelan algunas agresiones y abusos que había sufrido la mujer por cuenta de su expareja.

Steffany Barranco había llegado a Bogotá con su excompañero sentimental hace aproximadamente un año desde Malambo, Atlántico, en búsqueda de trabajo y una mejor calidad de vida. Cuando lograron establecerse, fueron por sus dos hijos para que todos iniciaran un nuevo comienzo en la capital del país.

Publicidad

Gina Barranco, prima de la víctima, en entrevista con Noticias Caracol Ahora, contó que la mujer llevaba 12 años de relación sentimental con Iván, el señalado asesino. Lo describió como un hombre "muy amigable, muy sociable, desordenado y mamador de gallo. Siempre decía que la quería".

Según la familiar, la pareja había tenido varias discusiones: "(el agresor) le cortó la ropa, le iba a pegar, ella sentía el martes que él la iba a matar, ella ya lo sentía. Jamás pensamos que esto iba a suceder de esta manera. Discutían porque él tomaba mucho. Siempre vivieron juntos, hasta el domingo nunca se separaron".

Publicidad

Steffany llamó antes de ser asesinada a la madrina de la prima y le contó que su mamá viajaría a Bogotá para estar con ella y sus hijos, pues acababa de separarse de su pareja sentimental.

De acuerdo con Gina Barranco, la joven le dijo en la llamada a su familiar: "Yo no puedo estar donde está Iván, porque él me va a matar. Me cogió la ropa, no tengo ropa, no tengo nada".

"Habló de la discusión que tuvieron el domingo y que él actuó de una manera que ella nunca esperó, que ella no iba a tolerar eso y lo iba a dejar", subrayó la prima de la víctima.

Por ahora, el presunto homicida se encuentra recibiendo atención médica en un centro hospitalario, pues luego de asesinar a Steffany Barranco se autolesionó con el mismo cuchillo con el que le ocasionó la muerte a la mujer y fue agredido por algunas personas en el centro comercial Santafé.

Publicidad

>>> También puede leer: Videos del pánico que se vivió en centro comercial Santafé por asesinato de una mujer