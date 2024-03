“Se la pego, hágale”: ante semejante amenaza de muerte, a un hombre que se movilizaba en una patineta eléctrica por el puente peatonal de la calle 80 con NQS, en el norte de Bogotá, no le quedó de otra que entregar su vehículo y su celular a dos hombres que lo asaltaron. Al parecer, se esconden en el barrio Santa Fe.



El robo ocurrió a plena luz del día, aunque no se sabe su fecha exacta. Un video, grabado por la misma víctima con la cámara de su casco, se hizo viral.

En él se observa cuando el ciudadano hace su recorrido sobre el puente donde transitan más personas. Ya sobre la mitad del camino, un sujeto, con puñal en mano y cuyo rostro se ve claramente, lo detiene.

Otro cómplice del robo de la patineta despoja al hombre del teléfono y ambos huyen, dejando tirada una de las bicicletas de los ladrones.

Más víctimas de robo en este puente de Bogotá

Camilo Botía fue asaltado en ese mismo lugar. En su relato a Noticias Caracol Ahora, el joven dijo que en el puente peatonal “iba más gente, pero apenas me abordan los ladrones la gente salió a correr. Uno entiende la reacción de la gente. A mí me robaron la patineta y a la persona que estaba al frente le robaron la bicicleta”.



Según él, “no es el único robo que sucede en el mismo sector y que siempre se ha denunciado ante las autoridades, pero no hay policías, no hay nada que ayude”.

El coronel Óscar Landazábal González, comandante operativo de la Policía de Bogotá, aseguró que desde que conoció sobre este asalto, “a través de la Sijín, se iniciaron las labores investigativas. Invitamos a esta persona para que se acerque a las instalaciones oficiales, con el fin de presentar la denuncia formal. Con el video y con la información aportada podemos dar con la captura de estos delincuentes. Agradecemos también a la ciudadanía que ha venido aportando información, que está siendo analizada por nuestros funcionarios para identificar plenamente a los responsables de estos hechos”.

Algunas personas denuncian que los ladrones de la patineta se refugian en una vivienda del barrio Santa Fe y harían parte de una banda de siete delincuentes.