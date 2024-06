Leopoldo Múnera, optimista sobre pronto regreso a clases en la Universidad Nacional

Ha pasado cerca de una semana desde que fue elegido Leopoldo Múnera como nuevo rector de la Universidad Nacional de Colombia por los próximos cuatro años. Su nombramiento se dio en medio de un panorama de tensiones y desacuerdos.

Múnera habló con Noticias Caracol y se refirió en primera instancia a las condiciones que precedieron su nombramiento como rector: “Lo he dicho desde el mismo momento de la votación que yo consideraba que era ilegal e ilegítimo todo el proceso que se desarrolló. Por eso manifesté mi desacuerdo con el proceso, fundamentalmente porque no se valoró la consulta a la comunidad académica y porque el procedimiento que se utilizó no era el que se debía usar de acuerdo con los estatutos de la universidad”.

Preguntado sobre qué pensó cuando José Ismael Peña llegó a una notaría y se posesionó como rector en medio de una situación compleja para la universidad, Múnera opinó: “Me parece que fue una equivocación del profesor Peña y uno tiene que posesionarse ante la autoridad competente y en este caso es el Consejo Superior, la ministra o el viceministro de Educación”.

El nuevo rector de la Universidad Nacional aseguró también que luego del polémico nombramiento de Peña y toda lo que eso conllevó, el Gobierno nunca le manifestó a él la intensión de que asumiera el cargo. “No, no me lo manifestó en ningún momento ni yo hablé con el Gobierno sobre esa posibilidad. Creo que eso hacía parte de la autonomía de todos los miembros del Consejo Superior, incluido los representantes del Gobierno que son miembros del Consejo Superior, las delegadas del Gobierno y el viceministro o la ministra de Educación”.

Tras su posesión el pasado 7 de junio de 2024 y el paro indefinido de la Universidad Nacional, Múnera explicó qué va a pasar con las actividades académicas y los planes prioritarios para la institución educativa.

“Estamos hablando con estudiantes y con profesores para retomar las actividades académicas y ya hemos propuesto un calendario académico que vamos a trabajar en las mesas de diálogo y de negociación con estudiantes y que, desde luego, ya está a consideración de profesores y profesoras. Estamos en esas negociaciones para ofrecer las garantías que quieren los estudiantes para regresar a clases”, señaló Múnera.

Múnera se refirió también a la decisión que tomará el Consejo de Estado sobre la elección de José Ismael Peña como rector o las nuevas demandas que se podrían producir a cerca de la misma. “Yo lo he dicho con toda claridad que aceptaré cualquier decisión del Consejo de Estado, desde luego que utilizaré los recursos legales que tenga”, aseguró.

Finalmente, el posesionado rector habló sobre qué viene ahora para la Universidad Nacional en medio de la discusión de la ley estatutaria, y opinó del panorama del sistema educativo.

“En la Nacional estamos haciendo el empalme y va hacia adelante. Creo que hay una discusión sobre la ley estatutaria que tiene posiciones diferentes. Está la posición de la enmienda que ha tenido el respaldo de algunos de los exrectores de la Universidad Nacional y hay otra posición que es la que yo he planteado. Yo creo que hay que defender la educación superior que no estaba claramente definida. Ahora, en el último proyecto del Gobierno está definida la educación superior, el carácter público de esa educación superior y también la democracia y la participación de la comunidad universitaria en el gobierno universitario. Eso es muy importante”, concluyó Múnera.

