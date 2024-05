Llevaron a su perrito a bañar y se lo entregaron muerto: grave denuncia contra veterinaria

Jeisson Fandiño y José Aldana, propietarios de un perrito llamado Merlín, denunciaron en redes sociales que llevaron a su mascota para que la bañaran en una veterinaria, pero se la entregaron muerta.

En diálogo con Caracol Ahora, los afectados precisaron que los hechos tuvieron lugar el día lunes, 6 de mayo.

Los dueños del can asistieron a la veterinaria Animals, ubicada en la calle 73, para que allí se le realizará un baño que solía tomar cada tres meses.

Luego de dejar al perrito en las instalaciones del centro veterinario, a los dueños los llamaron para informarles que había ocurrido un accidente.

La veterinaria informó a los propietarios de Merlín que este escapó del lugar, al parecer, por el descuido de un integrante del personal.

El animal habría salido del recinto y llegado hasta la avenida Caracas, donde infortunadamente un automóvil lo arrolló.

“Se comunica una persona y me dice que ocurrió un accidente, que Merlín no estaba bien y posteriormente me dicen que falleció. Salimos corriendo desesperados en el carro”, indicó José Aldana, uno de los denunciantes.

Los dueños de Merlín aseguran que en el lugar recibieron un trato adecuado, generoso y solidario. El centro veterinario también contribuyó con los gastos funerarios del can.

Jeisson Fandiño y José Aldana pudieron efectuar un acuerdo en torno al incidente. Sin embargo, posteriormente se disgustaron por la forma en la que fueron tratados por un representante legal de la veterinaria.

“Esta persona estaba presionada por un comunicado que yo había lanzado a un primer medio y en esa llamada nos indicaba que estaba muy preocupado por la situación. Todo el tiempo recalcó su preocupación por la empresa, pero fue muy poca la solidaridad que tuvo con nosotros”, agregó José Aldana.

Los afectados también comentaron que este lugar no exige algún protocolo para el baño de las mascotas. El procedimiento consiste en dejar al animal y volver por él cuando ya se completó el baño.

Jeisson Fandiño y José Aldana hicieron un llamado a la tranquilidad, pues, pese a perder a su amigo peludo, piden que las personas no arremetan contra el centro veterinario. Lo que sí piden es que mejore sus medidas de seguridad.

“Por favor, sigan apoyándonos con amor, empatía y paz. No queremos violencia ni incitamos a los malos tratos. Por el contrario, queremos que la memoria de Merlín sea un legado de amor”, concluyó Jeisson Fandiño.