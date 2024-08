Médico asegura que puede ayudar a Javier Acosta: "Tengo la posibilidad de salvar esa vida"

En redes sociales ronda un video de un médico que asegura podría curar al joven Javier Acosta, quien ha sufrido durante cinco años una dolorosa enfermedad denominada osteomielitis y que este viernes, 30 de agosto de 2024, se despedirá de su vida con la eutanasia que le fue aprobada.

En el clip aparece un médico que se identifica como William Lozano y sostiene que desea comunicarse con Javier Acosta, quien además es un ferviente hincha de Millonarios, para intentar ayudarlo con su caso.

“En mi WhatsApp tengo 87 peticiones de mis pacientes que he sanado de esa bacteria que tiene ese paciente (Javier Acosta), llamada cándida", dice el médico en la publicación de TikTok.

Lozano indicó que se enteró del caso de Acosta por uno de sus pacientes.

“El último paciente me escribió a las dos de la mañana pidiendo que ayude a sanar a ese paciente”, sostuvo.

Finalmente, en el video, el galeno les pide a los internautas su ayuda para comunicarse con Javier Acosta, antes de que le sea practicada la eutanasia.

“Si alguien sabe un número telefónico de la familia, donde poderme contactar con él, les agradezco. Estoy ubicado en el barrio Santa Isabel. Tengo la posibilidad de poder ayudar a este paciente para salvar esa vida”, puntualizó el médico, quien además dio unos números telefónicos.

La enfermedad de Javier Acosta, que se someterá a la eutanasia

La vida de Javier Acosta cambió drásticamente hace nueve años cuando sufrió un accidente de tránsito en Tuluá que lo dejó en silla de ruedas. Este evento fue solo el comienzo de una serie de complicaciones médicas que lo han llevado a su situación actual.

Además, "hace cinco años tuve un viaje a Melgar con mis dos mejores amigas, con el hijo y yo. Entré a una piscina y lastimosamente obtuve una bacteria en el glúteo izquierdo que me llegó al hueso. Eso se llama osteomielitis”, mencionó Javier en Noticias Caracol en vivo.

A pesar de varios procedimientos médicos, la infección se extendió al glúteo derecho, causando un deterioro progresivo de su salud. Javier fue sometido a múltiples tratamientos, pero la bacteria continuó avanzando, afectando gravemente sus tejidos y huesos.

Lamentablemente, Javier recibió otra mala noticia para su salud: fue diagnosticado con cáncer en la sangre.

"No hay tratamiento que valga. Me salió un ganglio en la cabeza internamente y en cualquier momento me deja sin poder hablar... Lo más duro es que me van a aplicar la eutanasia. Es una inyección que me colocan y me voy a descansar. El viernes a las 12 del día tengo programada la eutanasia, me voy de este mundo despidiéndome de todos”, dijo durante una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook.

