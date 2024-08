"Moriré sin dolor, miedo no hay”: duro relato de Javier Acosta, a días de su eutanasia

Javier Acosta pidió la eutanasia tras ser diagnosticado con osteomielitis por una bacteria que adquirió en una piscina hace 5 años y desarrollar cáncer en la sangre. Afirma no tener miedo porque “voy a morir sin dolor, voy a morir tal día y voy a morir a tal hora”.

¿Por qué decidió pedir la eutanasia Javier Acosta?

Según su relato, hace algunos años, tras ir a una piscina en Melgar, adquirió una bacteria que le comprometió un glúteo y, más recientemente, el otro.

Los médicos le dijeron a inicios de agosto de 2024 que por su condición debían amputarle la pierna derecha, a lo que él preguntó: “díganme un porcentaje donde ustedes me digan a mí si nosotros te amputamos o te desarticulamos la pierna derecha vas a estar completamente seguro de que no se te va a pasar a ninguna otra parte del cuerpo”. La respuesta que recibió fue “no, eso no es posible porque la osteomielitis es una enfermedad que hace metástasis”.

“Me dijeron ‘si no funciona tenemos que desarticular la pierna derecha, si se pasa a la izquierda, la izquierda, si te da en un brazo, un brazo’, y eso no es vida para nadie porque nuestro señor Jesucristo nos hizo a imagen y semejanza. Tenemos nuestras dos manitos, dos bracitos, dos piernitas. Yo creo que el sufrimiento únicamente ya de vivir 9 años en silla de ruedas es un punto muy importante donde tú aprendes a superar, no te acostumbras, sino lo asimilas y tratas de superarlo poco a poco. Lo que no te mata te hace más fuerte. Entonces, cuando a mí me dicen que desarticular, yo automáticamente dije no porque yo vivo con mi mamá, mi hermana, mi hija y mi papá, y no solamente sufro yo, sufren ellos también porque están acostumbrados a verme salir en el carro, aquí, allá, moverme”.

“Hace poquito me gradué de la universidad, hice un diplomado en psicología y salud, me gusta moverme, entonces al imaginarme mi vida sin mis piernas, en una cama, con antibióticos, viendo a mi hija cuidarme, perdiendo su oportunidad de tener una infancia, una niñez, una juventud, dije no voy más con eso, yo quiero la eutanasia”, aseveró el joven.

“Quién quiere verse después de ser una persona totalmente activa, verse en una cama definitivamente”, agregó.

“Voy a morir sin dolor”

Sobre la eutanasia, Javier Acosta afirmó que “miedo no hay. Hay ansiedad. Yo estoy como agradecido con la vida y con la Santa Muerte porque le agradezco que no me haya llevado tan pronto y con la vida que me ha enseñado a valorarla”.

“Todos estamos acostumbrados a que no sabemos cómo vamos a morir. Yo tuve el privilegio de decir ‘voy a morir sin dolor, voy a morir tal día y voy a morir a tal hora’. Es duro, pero de eso se trata la vida, de caerte y levantarte, y hacer callito en la piel. De tantos golpes te vuelves fuerte y acá estoy, no hay miedo, sino hay como como esa ansiedad, como que qué va a pasar. Llevo tres noches sin poder dormir porque pienso: ¿será que hay una vida después de la muerte? ¿Qué pasará? Y es una muerte que va a durar un minuto, sesenta segundos porque me aplica la inyección”, afirmó.

Su hija se despidió

Javier habló de su hija, quien aún es pequeña y la cual hace pocos días “se sentó en mi cama y me dijo ‘papi, te voy a decir una cosa: te amo con mi vida’. Yo soy papá soltero. ‘Te amo con mi vida, pa’, eres es el primer amor de una hija, de una mujer. Es el papá. Eres mi vida, pa’, te amo, pero prefiero que estés con Dios a verte seguir sufriendo en una cama, pa’”.

Falcao lo llamó y oró con él

Este hincha ferviente de Millonarios contó cómo fue la videollamada que recibió del Tigre y su familia.

“Recibí una videollamada del Tigre Falcao, Radamel, con su familia, con su esposa, con sus hijos, estuvimos todos en familia. ¿Por qué en familia? Porque fue tan bonito que el Tigre Falcao me dijera a mí ‘cierra los ojos y vamos a orar por tu salud. Cierra los ojos y vamos a pedir un milagro’. Oraron por mí con tanto amor, con tanta devoción y con tanto cariño, que hoy en día puedo decir que soy más hincha de Millonarios, que soy fanático más de ese 9 que nos llevó al Mundial, de ese gran jugador como es Radamel Falcao, un ejemplo de persona que es, sin lugar a duda, un emblema para Colombia. Y me siento afortunado. Sabes, a pesar de toda esa tormenta de que te vas a morir, que vas a sufrir, que tienes dolor, que no te aguantas a ti mismo, que te duelen los huesos, las articulaciones, estoy feliz porque hablé con mi ídolo. ¿Quién puede hacer eso? Y que tu ídolo ore por ti, eso es hermoso. Y que te diga ‘Javi, te hago una promesa delante de Dios: voy a hacer el primer gol y voy a dedicártelo a ti’. Eso es un orgullo para mí y me siento feliz”, describió.