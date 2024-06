Mujer narró cómo su pareja casi la mata: “Me rompió la cabeza con un ladrillo y me apuñaló”

Una mujer fue víctima de intento de feminicidio en el municipio de La Mesa, ubicado en el departamento de Cundinamarca. Desde Bogotá, ella, manteniendo su identidad bajo reserva, relató cómo su pareja la atacó.

“Fueron varias oportunidades. Una vez me intentó ahorcar en la Acústica, después fue en el parque de la iglesia, con palo de escoba, después fue con un ladrillo que me rompió la cabeza, estando tomado, en estado de embriaguez”, contó.

¿Hasta cuándo? La Policía capturó a un hombre señalado de un intento de feminicidio en La Mesa, Cundinamarca. Este nuevo caso se suma al de la mujer que sobrevivió luego de recibir seis disparos de su expareja. ¿Cuál es el estado de la víctima?



Las agresiones también ocurrieron, de acuerdo con la víctima, también en la ciudad de Bogotá, donde ya había denunciado el caso.

“Estuve en Fiscalía y Medicina Legal aquí en Bogotá y, en La Mesa, estuvo con comisaría de familia, con la psicóloga, que me colaboró muchísimo cuando (fue) el golpe de la cabeza y cuando me metió la puñalada en el pecho”, apuntó.

¿Cómo la mujer fue atacada por su pareja?

“Nosotros, temprano, nos habíamos tomados unas cervezas, entonces yo ya me sentí tomada, me fui para la casa, Él se quedó tomando. Y yo en ese momento estaba durmiendo con la señora de la casa, cuando él llegó gritando desde la parte de arriba vulgaridades y, de un momento a otro, fue cuando cogió a patadas la primera puerta y después se metió por la parte de atrás y abrió la otra puerta y me agredió”, narró la víctima.

De acuerdo con la mujer, tras solicitar las medidas de protección, la Policía nunca realizó rondas para verificar su situación en La Mesa. En Bogotá, las disposiciones sí se hicieron efectivas.

El señalado agresor fue capturado en la capital de Colombia y fue trasladado a La Mesa.

