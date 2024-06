Natalia Vásquez estaba en casa de refugio y la obligaron a ir al trabajo, según su tío

Sigue la indignación en Colombia por cuenta del feminicidio de Natalia Vásquez, quien fue ultimada por su expareja en la localidad de Suba, noroccidente de Bogotá. En Noticias Caracol Ahora, un tío de la mujer aseguró que a ella tenía una medida de protección y estaba en casas de refugio, pero la "presionaron" para que volviera a trabajar de manera presencial.

>>> Vea, además: Video muestra cómo feminicida de Natalia Vásquez intentó huir y fue interceptado

Según las autoridades de la capital del país, Natalia Vásquez contaba con una medida de protección y que había estado en una casa refugio, pero salió días atrás y lamentablemente se registró un fallo en las diferentes entidades que debían protegerla.

Mauricio Vásquez, tío de la víctima, se refirió a este crimen, que enluta al país. Él hizo referencia a los lesionados que dejó el feminicida: “Gracias a Dios, mi hermano César ya tiene el alta, está en su casa. Le dio cuatro puñaladas este señor. A mi otro hermano también le dio cuatro puñaladas, le dieron de alta y se descompensó por una anemia. Están tomándole radiografías y exámenes para determinar una hemorragia interna”.

Publicidad

Según el tío de la víctima, la mujer tenía medida de protección y estuvo dos meses en dos casas refugio: “Tristemente parece que algún familiar de él le dio información de dónde estaba. Él llega allá y las personas de la casa llaman a la Policía y lo detienen. Le dicen que legalmente no puede estar cerca de ella y que, si se acerca de nuevo, lo iban a detener. La trasladaron a otra casa y duró en ambas más o menos 2 meses”.

El familiar de Natalia Vásquez narró que, después de que le dieron la custodia del hijo, las autoridades le dijeron que ella podía irse para su casa: “Que no se preocupara, que ella había hablado con el CAI y que ellos le iban a proporcionar atención. Pero tristemente nunca sucedió. Cuando fue un vecino al CAI, la persona que estaba en el CAI le dijo que no se podía mover porque estaba solo. Esto pasó cuando fueron a pedir auxilio. Ellos no cumplieron con su función".

Publicidad

El familiar de la mujer asesinada relata que a ella le prometieron medidas de protección que no le brindaron, incluso, que la presionaron para que pasara de teletrabajo a trabajo presencial.

“Ella trabajaba con la Red de Salud Distrital. Cuando suceden este tipo de casos, le permitieron trabajar por internet, pero empezaron a presionar para que trabajara presencialmente”, recalcó.

Cuando le preguntaron al tío de la víctima por quién la obligó a asistir presencialmente a la oficina él aseguró que fue “la nueva jefe, ella creo que trabajaba en Chapinero. La verdad es que no tengo claridad dónde trabajaba. La nueva jefe sí le hizo cumplir el horario sin importarle lo que estaba viviendo”.

“La obligaron a cumplir horario presencial en el trabajo”, dijo el tío de Natalia Vásquez, en #NoticiasCaracolAhora, sobre por qué la mujer asesinada en las últimas horas en Bogotá abandonó la casa refugio en la que estaba protegida.



Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/K3KWOfbpnE — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) May 31, 2024

Publicidad



>>> En contexto: Papá y hermano de víctima de feminicidio en Suba intentaron defenderla y asesino los hirió