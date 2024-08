Niño que escapó de casa para ser youtuber apareció en la terminal del Salitre, en Bogotá

Luego de horas llenas de incertidumbre, apareció en la mañana de este martes el pequeño de 9 años que dejó su vivienda en la localidad de Kennedy, en Bogotá, con la excusa de que quería convertirse en youtuber. Las autoridades reportaron que el niño fue encontrado en la terminal del Salitre.

El menor había salido de su casa en la tarde del lunes 26 de agosto, después de recibir un regaño de su mamá, quien le llamó la atención debido a que se había quitado parte de la ceja.

La mujer comentó al Ojo de la noche de Noticias Caracol en vivo que el pequeño “llegó y se quitó media ceja, a lo cual yo cogí y lo regañé muy duro. O sea, no había justificación para que el niño se fuera”.

Además, esta mamá reveló que el niño sueña con crear contenido en las plataformas digitales: “Él desde muy pequeño viene con ese video de ser youtuber, pero yo soy una que le dice: ‘papá, yo lo apoyo, pero más adelante’”.

Tras el rifirrafe entre madre e hijo, el menor escribió una carta a sus papás y se dispuso a salir de la casa en una bicicleta, la cual no sabe manejar muy bien, pues supera su tamaño.

¿Qué decía la carta del niño?

La misiva del menor decía: “Papá, mamá o quien lea esto, me voy porque he querido y quiero ser youtuber, pero veo que no lo voy a lograr estando en esta casa. No sé a dónde voy, no sé dónde estoy, solo sé que he querido ser un buen hijo y lo estoy intentando”.

Tras encontrar la carta, los papás revisaron las cámaras de seguridad del barrio La Floresta Sur, y ahí vieron el momento exacto en el que el menor salía de la casa en una bicicleta.

Las autoridades de Bogotá informaron que lograron encontrar al pequeño en la terminal del Salitre gracias al papel que jugaron los medios de comunicación.

Por el momento, el pequeño permanece bajo la custodia de la Policía de Infancia y Adolescencia.

