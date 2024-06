Policía reportado como desaparecido fue encontrado en un billar y luego capturado

Un uniformado de la Policía Nacional, identificado como Luis Alberto Morales Almonacid, fue detenido por las autoridades en un billar de la ciudad de Bogotá. Desde el 26 de mayo había sido reportado como desaparecido.

El efectivo de la institución trabajaba en la estación de Policía de Saravena, departamento de Arauca. Se encontraba en sus días de descanso y debía reintegrarse a la Policía. No obstante, la institución y los familiares de Morales le perdieron el rastro y lo reportaron como desaparecido.

Luego de más de 20 días sin conocer su paradero, agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá encontraron al uniformado en un billar de la ciudad el pasado 15 de junio en horas de la noche.

En un video grabado por los uniformados que lo capturaron Morales reconoció que “tenía que haberme presentado y no me presenté”.

#INCREÍBLE. Patrullero Luis Morales, reportado como desaparecido desde el 26MAY, fue encontrado jugando billar en Bogotá. Este policía se había desaparecido en Saraveba (Arauca) 2024 luego de cumplir su licencia de permiso. Fue capturado por el delito de abandono de servicio. pic.twitter.com/Pes0JW9X1t — Colombia Oscura (@OscuraColombia) June 16, 2024

El ciudadano fue detenido y señalado de abandono de servicio, la cual es una conducta castigada en el artículo 107 del Código Penal Militar.

La mamá de Luis Alberto Morales, en diálogo con el diario El Tiempo, indicó que inició con la búsqueda de su hijo porque “él no tenía celulares, nada, no llamaba. Yo fui la que inició todo el proceso y por las redes fue lo que pudimos ubicar, pero ahora ellos salen a decir que lo capturaron".

El uniformado deberá responder ante entes judiciales.

La progenitora de Morales dijo que “él tenía un inconveniente y esto era lo que a él no le permitía presentarse en Saravena. No quería volver allá. Decía que no podía volver".

Por último, la mamá del Policía expresó su felicidad por encontrar con vida a su familiar: "Lo importante es que mi hijo está vivo. El problema se soluciona, pero la vida es una sola y lo demás tiene solución. Celebro la vida de mi hijo, independientemente de todo. Doy gracias a Dios que está vivo. Él va a salir adelante, su hoja de vida es intachable".

