"Usted también me seducía": soldado a hijastra, a la que habría abusado desde los 8 años

Un soldado profesional fue enviado a la cárcel por la Fiscalía General de la Nación por presuntamente abusar sexualmente de su hijastra. La menor de edad le contó a su padre biológico lo que había ocurrido y este denunció al militar ante las autoridades.

La menor de edad se encuentra bajo protección y está en restablecimiento de derechos. Los abusos comenzaron cuando ella tenía 8 años y se extendieron durante 6 más. Como relató la menor a las autoridades, todo empezó desde que ella vivía con este soldado y su mamá en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá. Cuando su progenitora enfermó y estuvo hospitalizada, el militar abusó de la niña.

Posteriormente, cuando la mamá de la menor falleció, ella volvió a vivir nuevamente con su padre biológico, a quién le contó todo lo que había ocurrido. Él, de inmediato, interpuso la denuncia ante la Fiscalía.

El soldado llamó a la menor para decirle que habría sido culpa de ella

Antes de que fuera capturado por agentes del CTI de la seccional de Cundinamarca, en el municipio de Soacha, este hombre llamó a la niña y le dijo que por qué había denunciado, que eso era un secreto de ellos dos y que si él la había abusado, era porque ella lo había seducido.

En la llamada que tiene el soldado con la menor, él le dice: “¿Usted no ha hablado nada nada con su papá? No, hija. Me van a meter a la cárcel. ¿Usted por qué hizo eso? ¿Le dijo todo a su papá? ¿Que yo hice tal cosa con usted? Hija. Me acaban de llamar y me van a meter a la cárcel. ¿Usted por qué hizo eso, hija? Habíamos quedado para los dos. Acuérdese que usted también me seducía, ahora tengo una cita en el CTI hija, me van a meter a la cárcel. Tengo una denuncia y ¿usted qué colocó? ¿Usted colocó que por violación? Hija ¿usted por qué le comentaba eso a su papá, hija? ¿Por qué no me llamó y me dijo?”.

En la llamada, el soldado le pide a la menor que hable con el papá para que quite la demanda: “Diga que no fue verdad todo eso ¿sí? Por favor, después hablamos porque estoy destrozado, ya se me acabó la vida”.

El soldado profesional activo y señalado por la Fiscalía de cometer los delitos de acceso carnal violento agravado, actos sexuales con menor de 14 años y acceso carnal abusivo, no aceptó los cargos y fue identificado como Nelson Bejarano Guerrero, de 41 años.

Más casos de abuso a menores

En lo que va del año, solamente en el departamento de Cundinamarca, más de 400 menores de edad han sido abusados sexualmente y, de acuerdo con cifras de la Fiscalía, se han proferido 58 condenas, 41 sentencias sancionatorias y 369 escritos de acusación.