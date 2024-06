Velatón en Bogotá por asesinato de niña: alcalde Galán calificó el crimen como "derrota"

Familiares de la niña de tres años asesinada en Bogotá se reunieron este sábado, 1 de junio, al occidente de la capital para exigir justicia y que el presunto agresor de la menor sea judicializado.

Soraya Quevedo, tía de la mamá de la niña asesinada, manifestó que su sobrina había sido víctima de violencia intrafamiliar.

“Yo le di alojamiento dos meses, hasta hace un mes. Ella se había ido de mi casa y un día me llamó y me dijo: ‘me apuñaló (la pareja sentimental). Tía, estoy por la calle y no sé qué hacer’. Yo le dije: ‘cómo esté, sin ropa, sin nada, véngase para mi casa’. Pero él la llamó y la volvió a convencer de que se viniera con él. Ella se vino, el trasteo de ella yo lo tengo en mi casa. Por eso a mí me da muy duro que mi niña no esté, porque yo conviví con la niña. Yo les hacía de comer, yo lavaba la ropa, yo colgaba la ropa, yo le colaboraba. Entre las dos hacíamos las cosas, entonces yo sé qué fue convivir con la niña”, aseguró Quevedo.

El padrastro de la niña fue capturado por el delito de pornografía infantil y se encuentra a órdenes de las autoridades competentes.

De otro lado, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció frente a este caso a través de redes sociales: “Es una derrota nuestra como sociedad. Familias, comunidad y Estado somos corresponsables de la protección de niños, niñas y adolescentes”.

El mandatario bogotano también se refirió al trabajo que se debe reforzar en torno a la protección de los menores de edad.

