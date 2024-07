Video del asalto a escolta de Laura Sarabia en Bogotá: hubo intercambio de disparos

En la mañana de este viernes, 5 de julio de 2024, se conoció el video del momento en que fue asaltado el escolta de Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), en la localidad de Engativá, en Bogotá.

Según la información del video captado por cámaras de seguridad, a las 5:08 de la madrugada, el escolta de Laura Sarabia fue abordado por delincuentes en moto, que lo amenazan y lo atacan.

El escolta de la Unidad Nacional de Protección sacó su arma de fuego de dotación y la accionó contra los ladrones que no alcanzaron a bajarse de las motos.

No obstante, segundos antes de que emprendieran la huida, los delincuentes dispararon y una bala impactó en un hombro de la víctima, que cayó al suelo.

Según autoridades, el escolta de Laura Sarabia se encuentra fuera de peligro y en proceso de recuperación.

Lo sucedido con el escolta de Laura Sarabia fue confirmado por ella misma

En un mensaje publicado a las 7:14 a. m. de este viernes a través de su cuenta en la red social X, Laura Sarabia confirmó que uno de sus escoltas fue víctima de un intento de robo y que resultó herido en el hecho.

“En horas de la mañana, uno de los integrantes de mi esquema de seguridad resultó herido en medio de un intento de atraco. Recibió un impacto de bala con arma de fuego en uno de sus brazos. Estamos atentos al parte médico. Afortunadamente está fuera de peligro”, informó la directora del Dapre.

Vea el video del asalto al escolta de Laura Sarabia aquí

Segundo hecho contra escoltas de la UNP en una semana

El intento de robo al escolta de Laura Sarabia se da pocos días después de que una camioneta de la UNP asignada al hermano del presidente Gustavo Petro, Juan Fernando Petro, fuera impactada por un objeto.

El hermano del mandatario dijo que su grupo de escoltas le envió “las fotos".

"No quiero hacer comentarios fuera de lugar, pero indiscutiblemente la primera sensación que uno tiene cuando ve la foto es que no es una piedra o un palo, es un disparo directo”, dijo Juan Fernando Petro, al agregar que “todo parece indicar que no fue fortuito”.

Entre tanto, peritos de balística determinaron que el impacto a la camioneta de Juan Fernando Petro no se produjo con un arma de fuego, sino “con un elemento contundente, piedra, canica u/o elemento similar”.

