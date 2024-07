"Mandan huevo": ciudadanos en el Caribe rechazan pequeñísima rebaja en tarifas de energía

El Gobierno Nacional anunció que rebajará las tarifas de energía en la costa Caribe un 4%. Sin embargo, los habitantes aseguran que esperaban más, teniendo en cuenta que en los últimos años ha sido desmedido el aumento en los costos del servicio en toda la región.

¿Cuándo se verá reflejada la rebaja en la factura de energía?

De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, los ciudadanos verán reflejada la rebaja en el precio de sus facturas a partir del 15 de julio de 2024.

Ramiro Castilla, gerente de Air-e, dijo que la disminución en el precio de la energía “será real, en la medida en que los demás actores de la cadena participen activamente para entregar energía a precios justos con una región socialmente necesitada y que todos los cambios regulatorios así lo permitan. Esperamos que las próximas reuniones que adelantará el Gobierno Nacional con las empresas productoras de energía sean fructíferas y se traduzcan en una oferta de energía suficiente y a precios justos para los usuarios más necesitados de la región Caribe”.

Ciudadanos no están de acuerdo con esta rebaja en el recibo de energía

Adolfo Mojica, líder comunitario, aseguró que “esperábamos más. No estamos de acuerdo con ese descuento porque la empresa aquí en la costa subió los precios un 100%. No entendemos por qué ellos no usan la misma fórmula de subirnos el precio del kilovatio para descontarnos”.

Cabe recordar que el pasado viernes 5 de julio el presidente Gustavo Petro estuvo en el Caribe y manifestó que no se ha podido hacer una significativa disminución en la tarifa del servicio de energía porque siempre se encontraba algunas políticas en favor de las generadoras de energía.

Incluso, el jefe de Estado cuestionó a los alcaldes del Caribe y preguntó si ellos hacen parte de las nóminas Air-e y Afinia.

“¿Qué les pasa a los alcaldes del Caribe? ¿Están en nómina de Air-e y Afinia? Diez megas caben en quince hectáreas y se les baja la energía eléctrica a todos los usuarios del municipio. ¿Por qué no han entregado quince hectáreas? ¿Cuál es la dificultad para que el Ministerio de Minas, con empresas privadas, o de otra manera, construyera en cada municipio del Caribe una granja solar de diez megas con destino a su propia población? Es energía limpia, descarbonizada y barata. ¿Nos da miedo bajar las tarifas eléctricas? A mí no”, sostuvo el mandatario.

