70 años de la televisión colombiana: sus inicios y el gran aporte de Caracol Televisión

El 13 de junio de 1954 se conmemoraba un año del primer aniversario del ascenso al poder del general Gustavo Rojas Pinilla. Una oportunidad en horario triple A para mostrar la cara más amable del golpe militar que se dio al presidente Laureano Gómez.

>>> También le puede interesar: Un repaso por la memoria histórica de Noticias Caracol: el capítulo de la guerra

Y fue en la cajita mágica que el presidente Rojas Pinilla dio su discurso hoy hace ya 70 años.

En la primera transmisión que se realizó desde los sótanos de la Biblioteca Nacional, a las 9:00 p.m., por medio del primer transmisor, que se importó desde Holanda, también sonó el himno nacional, interpretado por la Orquesta Sinfónica de Colombia y se presentó una obra breve adaptada para la televisión de un cuento original de Bernardo Romero Lozano.

Publicidad

Técnicos cubanos, argentinos y alemanes fueron responsables de garantizar la estabilidad de la transmisión. Ellos convencieron a los médicos del Hospital Militar de Bogotá que los dejaran ubicar las antenas para llevar la señal en el techo de la edificación. Tranquilizándolos de que las ondas no les harían daño a los pacientes, les dijeron que, incluso, eran terapéuticas.

Esa pantalla se convertiría en un reflejo de nuestra evolución social, política y cultural. En ese momento 400 televisores estaban encendidos. Era un lujo tener uno. El precio oscilaba entre los $400 y $500, unos cinco millones de pesos de hoy.

Publicidad

Algunos televisores fueron entregados por el Gobierno y se ubicaron en lugares públicos en Bogotá y Medellín.

Los primeros cinco años de la televisión se emitieron en vivo y en directo, y en blanco y negro.

En 1979 aparecieron los colores, que hoy nos transportan a un mundo de fantasía y a un futuro imaginario.

Este jueves se celebran siete décadas de contar historias, de recordar a actrices y actores colombianos que con su talento han contribuido a la riqueza de relatos inolvidables.

Publicidad

“Jorge Barón Televisión también ha sido pionero en la implantación del color en nuestro país, en la exportación de programas a otros países, como fue el caso de Embajadores de la Música Colombiana”, recordó el presentador.

Los personajes de los programas fueron convirtiéndose en la familia de los hogares colombianos, que se reunían en torno a la cajita mágica.

Publicidad

El actor Jairo Camargo manifestó que “son 54 años de haber empezado a intentar este camino de llegar a ser un actor en algún momento, que todavía no he llegado. Películas he hecho 39, en teatro he hecho más de 40 obras y en televisión he hecho muchísimas horas; por lo menos una telenovela al año, y estoy haciendo telenovelas desde hace 47 años”.

Programa de concurso y humor como Sábados Felices lleva 52 años al aire, con personajes tan queridos como Hugo Patiño, que hoy a sus 94 años sigue haciendo parte del elenco.

“Tener 50 años en Caracol significa ser reconocido por todo el país y en otros países donde he ido y lo reconocen a uno. Eso se debe a portarse bien, con disciplina y a hacer lo que ordenan”, asegura Patiño.

Programas de variedades e infantiles, como en los 80 Pequeños Gigantes, en donde Carlos Vives inició.

Publicidad

Toni Navia, directora de televisión, recuerda que estaba buscando para su proyecto alguien “mono, divino y jovencito. Manuel Busquets lo conocía y me dijo: ‘Yo se lo tengo’, y me llevó a Carlos. Él estaba en su mejor época, divino, y entonces las niñitas todas se murieron”.

Programas de cocina y documentales también han hecho parte de la parrilla. Dramatizados que empezaron como una forma de expresión.

Publicidad

“Yo creo que uno de los momentos mágicos en estos 70 años los viví cuando estaba empezando la televisión, mi televisión. Fue en Gallito Ramírez cuando grabamos en Cartagena, frente al mar, y resulta que la casa donde grabamos adentro la grabamos aquí en Bogotá y mucha gente preguntaba dónde quedaba la casa en Cartagena. Era mágico ver en edición que parecía que el patio que grabamos aquí en Bogotá, en la 19 con cuarta, empalmara con el patio de allá. Esos son momentos mágicos que se siguen viviendo, obviamente, ahora mucho más digital”, cuenta el actor Víctor Hugo Ruiz.

El primer noticiero se llamó Cinematográfico Colombia al Día, fue creado durante el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla entre 1956 y 1958.

Noticias Caracol hace parte de la memoria de la televisión desde sus inicios.

En el archivo audiovisual está una pieza inédita realizada en 1977 por el periodista Héctor Mora, fallecido hace siete años.

Publicidad

Se trata de uno de los primeros trabajos de reportería de Caracol Televisión que no vio la luz en la pantalla, en donde el veterano periodista entrevistó a miembros de la ETA, grupo separatista español.

La televisión no sólo ha acompañado a los colombianos, sino que ha tenido que asumir la tarea de adaptarse a varias generaciones.

Publicidad

La amplia oferta de las plataformas de streaming, la proliferación de pantallas y la inmediatez de las redes sociales son algunos de los grandes desafíos que este medio enfrenta actualmente.

>>>También puede leer: 70 años de la televisión colombiana: actores y presentadores cuyas muertes han dolido mucho