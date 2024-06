¿Por qué esta entrevista inédita realizada por Héctor Mora nunca salió al aire?

Noticias Caracol sigue haciendo memoria con el proyecto Arca, el archivo audiovisual de Caracol Televisión que cuenta las historias que hacen parte de los 70 años de la televisión colombiana.

En el viaje por el tiempo se llega a los años 70 con una pieza inédita realizada por el periodista Héctor Mora, fallecido hace siete años. Se trata de uno de los primeros trabajos de reportería de Caracol Televisión que no vio la luz en la pantalla.

Corresponde a un material inédito de una entrevista que en 1977 grabó el veterano periodista Héctor Mora a miembros de la ETA, grupo separatista español. Su hijo recuerda ese momento.

“Bueno, la historia de ese reportaje es muy especial porque de por sí para la época el tema era muy complejo, muy sensible. El reportaje que estaba desarrollando mi padre en ese entonces, cuando la serie de televisión se llamaba Cámara Viajera, estaba en una línea muy periodística”, recordó Héctor Mora Jr, productor y director de radio y televisión.

Mora logró entrevistar a miembros del comando de ETA que ejecutó un mortal atentado contra un alto funcionario del gobierno español en los años 70.

“Comandos de lo que había sido la Operación Ogro que había desarrollado la ETA contra el presidente del gobierno español, el almirante Luis Carrero Blanco. El atentado cobró la vida del almirante y fue un suceso muy fuerte para todo lo que era el régimen franquista y para la España de ese momento”, complementó Mora Jr.

Cuatro años después, Mora logró la entrevista, pero su primicia nunca salió al aire.

“Terminan los comerciales y no entra el programa y mi papá queda totalmente extrañado. En esa época no había Internet, no había tantos canales que llegaran a las casas. Logró comunicarse con el máster de Inravisión y le dijeron que el programa había sido suspendido porque había llegado una orden de presidencia para que el programa no saliera. ¿Por qué? Por apología al delito”, aseguró Mora Jr.

Héctor Mora no aceptó la censura y esa frustración lo acompañó siempre, dice su hijo: “Él estaba muy extrañado porque mi padre formó parte del MRL, el Movimiento Revolucionario Liberal, que era dirigido por Alfonso López Michelsen y el presidente cuando mi padre estaba presentando ese programa era él, López Michelsen, entonces fue muy contradictorio para él ver que llegara una censura después de estar pensando en una línea más liberal, más abierta frente a la información y contenidos y encontrar que no tenía eco”.

Del reportaje extenso de Héctor Mora sobreviven escasos minutos, pocos para reflejar su trabajo, pero suficientes para contar la historia de la noticia que nunca fue.

