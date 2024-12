¿A qué se deben los recientes temblores seguidos en Antioquia? Esto explica un experto del SGC

En los últimas días, elmunicipio de Tarazá y otras regiones en el departamento de Antioquia , han sido escenarios de varios temblores . El fenómeno ha llamado la atención de los habitantes de la zona, quienes han expresado en redes su preocupación sobre los recientes eventos sísmicos. El más reciente en el departamento ocurrió en Dabeiba el jueves 26 y tuvo una magnitud de 2,0.

Entre otros movimientos telúricos, ayer 26 de diciembre se presentó otro sismo en Tarazá, Antioquia de magnitud 2,5 que se registró en horas de la madrugada. Este evento se sumó a una serie de movimientos telúricos que han afectado la región en los últimos días, incluyendo un sismo de 5,0 ocurrido en la noche del 25 de diciembre. En total, el jueves 26 hubo 29 sismos y hoy, viernes 27, hasta el momento se han registrado tan solo 7.

Ante la creciente preocupación, Noticias Caracol en vivo entrevistó a Freddy Tovar, coordinador de la Red Sismológica Nacional del Servicio Geológico Colombiano, quien nos brindó detalles sobre la actividad sísmica tanto en Antioquia como en Santander, las características de los sismos en la zona, y la importancia de la preparación ante este tipo de fenómenos.

¿Cuál es la causa principal de la alta frecuencia de sismos en Antioquia?

Según Tovar, Colombia es un país sísmicamente activo debido a su ubicación geológica. El territorio colombiano se encuentra en una región de alta interacción tectónica, donde convergen tres placas: la Placa Sudamericana, la Placa de Nazca y la Placa del Caribe. Esta interacción entre las placas genera una actividad sísmica constante en diversas zonas del país, especialmente en los departamentos de Antioquia y Santander, que registran una parte significativa de los temblores.

En el caso de Tarazá, el municipio se encuentra en una zona geológicamente activa, por lo que, "corresponde a otras dinámicas geológicas, que hacen que allí tengamos eventos sísmicos de alrededor de 30 o 40 km. Todo esto está dentro de la total normalidad de la configuración tectónica de nuestro territorio colombiano", comenzó explicando el coordinador del SGC.

Además, recalcó que no existe alguna conexión geológica entre los sismos registrados en Santander y Antioquia en un mismo día, puesto que no pueden detonar los temblores ocurridos en otros departamentos. Lo que sí se puede resaltar es que, "todos estos eventos corresponden a la gran dinámica geológica que tenemos a lo largo del territorio colombiano y la interacción de las diferentes placas tectónicas".



¿Podría el incremento de sismos ser un indicador de un evento mayor?



Una de las creencias populares más comunes es que la ocurrencia de múltiples temblores pequeños podría ser una señal de que se está acumulando energía para un gran terremoto. Esta idea ha generado preocupación entre los habitantes de las zonas afectadas. Sin embargo, Freddy Tovar desmintió este mito y aclaró que no hay evidencia científica que respalde la idea de que los sismos menores "avisan" un gran terremoto.

"Esto es un mito. Es más, se ha propuesto que cuando hay mucha actividad sísmica no se espera un evento más grande porque se está liberando esta energía. A la fecha, la ciencia no nos ha permitido predecir los sismos ni aquí en Bogotá, ni en ninguna parte del mundo. Lo más importante es estar preparado, ya que históricamente han ocurrido eventos que pueden volver a pasar en el futuro en las mismas zonas o áreas", señaló el experto del Servicio Geológico Colombiano.

¿Hay alguna falla geológica en Tarazá, Antioquia?

"Para el municipio de Tarazá, Antioquia, tenemos diferentes fallas activas que son las responsables de esta actividad sísmica. Entrar en este momento a detallar una falla en especial, requiere de pronto de más investigaciones o estudios en el área. Los eventos sísmicos son consecuencia de la actividad geológica que tenemos a lo largo del planeta. La profundidad de los eventos sísmicos que hemos registrado, están alrededor de los 30 km de profundidad; lo cual nos permite pensar que no corresponden a una actividad minera sino a una actividad geológica del área", indicó.

"La magnitud y la profundidad de los sismos, las medimos a través de diferentes sensores que tenemos a lo largo del territorio colombiano, por eso cuando se genera un evento sísmico, estos sensores miden las variaciones de las ondas y nos envían la información aquí a Bogotá. Con diferentes cálculos y modelos podemos determinar la magnitud de un evento sísmico y la profundidad del mismo", agregó el coordinador de la Red Sismológica Nacional.

¿Habrá un sismo en los próximos días en Bogotá?

Según lo que dijo Freddy Tovar, no es posible predecir un sismo en Bogotá ni en ninguna otra parte del mundo. La ciencia sismológica aún no ha desarrollado métodos que permitan predecir la fecha, el lugar o la magnitud de un evento sísmico. Por lo tanto, no se puede afirmar si habrá un sismo en Bogotá o no en el futuro. Lo que sí es cierto, según Tovar, es que Colombia es un país sísmicamente activo debido a su ubicación en una zona de interacción de varias placas tectónicas.

"Donde hubo un sismo de gran magnitud, es muy probable que vuelva a ocurrir, "por eso es tan importante conocer la historia sísmica de nuestro territorio y estar preparados ante estos eventos" Aunque Bogotá no está en una de las zonas de mayor actividad sísmica, como Santander o el Pacífico, históricamente ha experimentado temblores. Lo más importante, según el experto, es estar preparados ante estos eventos, ya que pueden ocurrir sin previo aviso, aunque no se pueda anticipar cuándo ni con qué magnitud.



