Volvió a temblar en Tarazá, Antioquia hoy, 26 de diciembre: esta vez el sismo fue de 2,5

Este 26 de diciembre de 2024, se presentaron cinco eventos sísmicos en el departamento de Antioquia. El más reciente ocurrió en el municipio de Tarazá, Antioquia a las 5:39 a.m., con una magnitud de 2,5, el evento sísmico fue superficial, es decir a una menor profundidad de 30 km, así lo informó esta mañana el Servicio Geológico Colombiano. El sismo también se sintió en otros municipios como Valdivia, Anorí y Briceño. Esta zona de Antioquia ha registrado en los últimos días varios temblores.

El día de ayer, 25 de diciembre, también se presentó otro sismo en Tarazá de 5,0 sobre las 7:52 p.m., el temblor se percibió en Medellín. Luego, tan solo 5 minutos después otro movimiento sacudió al mismo municipio, esta vez con una magnitud de 3,0 y el último movimiento telúrico fue a las 10:00 p.m del mismo día, con una magnitud de 2,3.

Desde su cuenta de X, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez se pronunció sobre el sismo ocurrido a las 7, asegurando que, "se sintió fuerte el temblor (en Medellín). Hasta el momento no tenemos reportes de daños. Seguimos atentos desde la Alcaldía de Medellín y Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Medellín", dijo el mandatario local.

Y el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de la Gobernación de Antioquia, también se mencionó que, "informamos que hasta el momento no se ha presentado ninguna situación de emergencia relacionada al episodio sísmico con epicentro en Tarazá. Seguimos en comunicación con los Coordinadores de GRD, para actualizar la información en caso de presentarse emergencia".

Otros sismos ocurridos en Antioquia

El evento sísmico más fuerte ocurrió respectivamente a 4 km del municipio de Vigía del Fuerte. El movimiento telúrico fue reportado por el Servicio Geológico Colombiano con una magnitud de 3,1 y es considerado por la misma entidad como superficial, es decir, menor a 30 km. El sismo tuvo lugar en horas de la mañana, a las 12:14 a.m., respectivamente, y se sintió en municipios cercanos del epicentro. En horas de la madrugada, a las 12:06 a.m. se presentó un temblor en Dabeiba, Antioquia, este fue de 2,6.

En Colombia, este 26 de diciembre, también hubo otros 4 temblores, después del ocurrido en Vigía del Fuerte, otro movimiento de magnitud 2,0 se presentó en Dabeiba, Antioquia a las 2:31 a.m. y, fue superficial, por lo que tan solo tuvo un alcance de unos 30 km, de acuerdo con la entidad colombiana. Luego, a las 2:50 a.m. hubo otro en Tarazá, Antioquia, mismo donde el día de ayer tembló con gran intensidad, este fue de 2,2, respectivamente. Y, por último, ocurrió el ya mencionado movimiento telúrico a las 5:39 a.m. en Tarazá, Antioquia.

Colombia es una de las regiones más propensas a sismos en América Latina debido a su ubicación en la intersección de tres placas tectónicas: la Sudamericana, la de Nazca y la del Caribe, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano. Esta interacción provoca numerosos temblores, muchos de los cuales no son perceptibles para la población. La subducción de la placa de Nazca bajo la Sudamericana, especialmente a lo largo de la costa del Pacífico, es una de las principales causas de los sismos en el país, afectando principalmente las zonas occidentales.

Además, la interacción entre las placas del Caribe y la Sudamericana también contribuye a la actividad sísmica en el norte de Colombia. Otro fenómeno es el "Nido sísmico de Bucaramanga", ubicado en el departamento de Santander. Esta área es conocida por su alta frecuencia de temblores de baja magnitud, lo que ha atraído la atención de los sismólogos, ya que una gran parte de los sismos en Colombia se registran en esta región.



Esto debe hacer ante un temblor

Aunque no se puede predecir exactamente cuándo o dónde ocurrirá un sismo, sí se puede identificar las áreas más vulnerables y tomar medidas preventivas. Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) de Colombia, estas son las recomendaciones:

Antes del sismo



Revisar la estructura de la vivienda: La casa debe ser resistente a sismos. Si fue construida antes de 1998 o de manera informal, es recomendable solicitar una evaluación profesional.

Identificar puntos seguros: Dentro de su hogar, localice columnas, mesas o escritorios bajo los cuales pueda protegerse. Es importante evita estar cerca de ventanas o elementos que puedan caer.

Asegure el hogar: Fije muebles pesados a las paredes y coloque objetos frágiles en lugares bajos para evitar que caigan y causen lesiones.

Prepare un plan de emergencia familiar: Defina rutas de evacuación, puntos de encuentro y los roles de cada miembro de la familia en caso de un sismo. Incluya también un plan para sus mascotas y personas con necesidades especiales.

Tener a mano elementos esenciales: Como linterna, agua, alimentos no perecederos, botiquín de primeros auxilios, ropa de cambio y documentos importantes.

Durante el temblor



Mantener la calma: Si está en una construcción segura, acérquese a un lugar protegido como debajo de una mesa o junto a una columna. Si está en un edificio informal, evacúe con precaución.

No usar ascensores: Durante el temblor, los ascensores pueden quedar atrapados. Use las escaleras, vigilando siempre el entorno.

En la calle o en vehículos: Si está en la vía pública, aléjese de postes, cables y edificios. Si va conduciendo, reduzca la velocidad y deténgase en un lugar seguro, evitando puentes o túneles.

Evacuar con seguridad: Si el sismo ocurre mientras está en un lugar público, siga las instrucciones del personal de seguridad y no se apresure a evacuar en medio del pánico.

Después del sismo